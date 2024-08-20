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高雄南區焚化廠BOT案爭議延燒 反對居民掛布條遭拆除

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
反對高雄南區焚化爐BOT案，小港區坪頂里長梁憲宗懸掛布條抗議，不過布條上週已遭環保局派員拆除。記者郭韋綺／翻攝
反對高雄南區焚化爐BOT案，小港區坪頂里長梁憲宗懸掛布條抗議，不過布條上週已遭環保局派員拆除。記者郭韋綺／翻攝

高雄南區焚化爐BOT案爭議延燒，小港居民對市府捨公辦公營就BOT招商的質疑聲音擴大，大坪、坪頂里近期社區掛布條反對焚化爐民營，都被環保局拆除，地方痛批「被消音了」；不過高市環保局表示，懸掛廣告物須經主管機關許可，強調一切依法行事，上週起已派員陸續拆除違規布條。

南區焚化爐老舊，運轉率下降，環保局今年將採BOT招商原地重建，卻引發風波不斷。大坪、坪頂里里民因強烈反對BOT，近來發起公辦公營連署，還在社區掛起抗議布條「財團賺飽，百姓空汙吸飽」表達反對焚化爐採民營BOT，但近日遭人檢舉，環保局已派員將布條拆下。

坪頂里長梁憲宗無奈說，市府再三保證會強力監督民營廠，但監督廠商談何容易，萬一發生廠商偷載垃圾進廠，大家也拿廠商沒轍，就像「小蝦米對大鯨魚」。顧姓民眾也說，公辦公營就能對經營方式提供意見，交給民營廠經營，完全沒辦法監督，小港工廠已經這麼多，焚化爐若再加重空氣汙染，對小港居民來說太不公平了。

市議員陳麗娜服務處也同步進行公辦公營連署，陳麗娜說，焚化爐的爐子過於老舊，她也贊成重建，能減少垃圾焚燒量，也降低空汙，但重建方案不採公辦公營改採BOT，一場說明會都沒有，她已規畫6場說明會。

陳麗娜強調，公辦公營對焚化爐來說是最符合地方公益的，她就住在小港感同身受，小港長年空氣品質不好，希望小港空氣越來越好，市府如果硬來「就只能擋到底了」。

反對高雄南區焚化爐BOT案，小港區坪頂里長梁憲宗懸掛布條抗議，不過布條上週已遭環保局派員拆除。記者郭韋綺／翻攝
反對高雄南區焚化爐BOT案，小港區坪頂里長梁憲宗懸掛布條抗議，不過布條上週已遭環保局派員拆除。記者郭韋綺／翻攝
市議員陳麗娜服務處發起支持南區焚化爐公辦公營連署，山東里長黃聖凱也來連署反對BOT案。記者郭韋綺／攝影
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高雄南區焚化爐運轉已24年，設備老舊，運轉率下降剩6成左右。記者郭韋綺／攝影
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BOT 焚化爐

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