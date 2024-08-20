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就學接駁添助力 屏東縣三地門鄉再增1輛幸福巴士

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉幸福巴士再獲公路局補助新購中型巴士1輛，以就學接駁為核心，今在三地門鄉舉行就學路線通車典禮，提供三地門鄉安坡村、馬兒村就學接駁服務。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉幸福巴士再獲公路局補助新購中型巴士1輛，以就學接駁為核心，今在三地門鄉舉行就學路線通車典禮，提供三地門鄉安坡村、馬兒村就學接駁服務。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉幸福巴士再獲公路局補助新購中型巴士1輛，以就學接駁為核心，今在三地門鄉舉行就學路線通車典禮，提供三地門鄉安坡村、馬兒村就學接駁服務。通車後，屏東縣內將有33輛巴士行駛47條路線。

縣府交通旅遊處表示，縣府輔導三地門鄉從2017年起執行幸福巴士計畫，目前以1條幸福巴士路線及2條幸福小黃路線，提供民眾鄉內移動及屏東市區就醫接駁需求，截至今年6月底已服務超過12萬人次。

交旅處表示，原鄉地區長期交通不便，縣府持續攜手公所改善公共運輸服務，配合公路局推動公路公共運輸計畫，9個原鄉皆有幸福巴士服務，依據民眾需求滾動檢討路線服務內容，精進幸福巴士政策。

三地門鄉公所盤點鄉內就學接駁情形，發現鄉內安坡村及馬兒村學童需到鄰近高樹鄉泰山國小就學接駁，規畫三地門鄉就學線，去年度獲中央核定補助359萬元購置中型巴士1輛，今年亦獲中央及縣府補助52萬元營運費用。

三地門鄉就學線預計9月2日營運，每周一至周五營運2固定班次，配合學童上放學時間往返三地門鄉公所、安坡村、馬兒村及泰山國小間，提供當地學子就學接駁服務。

縣府交旅處強調，為持續完善偏鄉路網，提升幸福巴士服務水準，縣府也協助三地門鄉公所向中央申請補助汰換中巴1輛，已獲得公路局補助並採購完成，不論是增加車輛或增加營運費用，只要當地有接駁需求，縣府將全力支持，並積極爭取交通部公運計畫經費補助，維持基本民行權益。

屏東縣 巴士

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