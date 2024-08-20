許智傑爭取高雄市長初選時間提早 黨部：會向中央反映

民進黨下屆高雄市長多達5人爭取提名，基層希望黨內初選時間提早，減少對立廝殺。立委許智傑大力支持，立委邱議瑩則認為，市長陳其邁任期未過半，現在談初選太早。高市黨部主委黃文益說，初選期程屬於中央權責，不過國民黨已經整隊完畢，基層確實出現擔心輸在起跑點的聲音，會把地方意見向上反映。

若依過往經驗，民進黨高雄市長初選期程可能落在2026年初，緊接著才辦議員初選。

立委許智傑指出，很多鄉親認為，民進黨有這麼多優秀人才，一起投入高雄市長黨內初選是好事，其次是希望把初選時間提早，讓支持者的心會比較安定一點，提早決定人選，可以提早全力投入。立委邱議瑩說，很多人關心市長初選時程，她認為陳其邁市長的任期尚未過半，現在一直談初選，似乎有點過早，不過她最後還是會尊重黨中央的安排。

此外，立委賴瑞隆、勞動部前部長許銘春表態尊重中央規畫期程。立委林岱樺說，初選須符合市民期待，才能整合出最有勝選能力的高雄隊。

黨部主委黃文益表示，近期確實聽見很多黨員討論初選期程是否需要提早，畢竟國民黨現階段定於一尊，感覺已經整隊完畢，反觀民進黨還在等初選。很多人擔心，太慢定調會導致起跑點輸國民黨，目前先收集各界意見，預計下月北上反映基層聲音。

黃文益強調黨部立場中立，並表示，高市黨部對於市長黨內初選時間沒有決策權，也未詢問5位參選人意見，僅單純反映基層聲音給中央知道，正規的初選時程落在2026年年初，若提早的話，不排除明年就辦初選，最終結果由中央決定。