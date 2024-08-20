亞灣新創園辦理Way South國際論壇 共倡新南向發展商機

高雄市青年局旗下的亞灣新創園為因應新創國際化發展需求與趨勢，將於明天辦理「2024亞灣新創園Way South新創國際論壇」，由經濟部中小及新創企業署指導，攜手新加坡、印尼、菲律賓、越南等國際創育機構夥伴與我方專家一同倡議新南向商機，同時並與新加坡指標創育機構ACE安排續約合作儀式，展現我方持續深化東協市場之信心。

本次論壇以「數位技術新創力、韌性營運大南方」為主題，並邀請我方與星方代表分別專題演講東協的創新生態趨勢，以及我國業者在全球供應鏈重組下進軍東南亞的機會，並透過Panel座談邀請國際創育機構夥伴與我方代表齊聚一堂，探討智慧城市及永續發展等熱門議題，本次論壇亞灣新創園也迎接來自印尼及菲律賓兩國的新創團，透過亞灣的雙邊交流計畫發掘與我國南部產業合作及落地的機會。 高雄市亞灣新創園為因應新創國際化發展需求與趨勢，明天將舉辦Way South新創國際論壇，透過亞灣的雙邊交流計畫發掘與我國南部產業合作及落地的機會。圖／高雄市青年局提供