快訊

大量白煙霧狂洩「逃命畫面曝」！彰濱海龍二氧化碳外洩 工人遭連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

亞灣新創園辦理Way South國際論壇 共倡新南向發展商機

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市亞灣新創園為因應新創國際化發展需求與趨勢，明天將舉辦Way South新創國際論壇，透過亞灣的雙邊交流計畫發掘與我國南部產業合作及落地的機會。圖／高雄市青年局提供
高雄市亞灣新創園為因應新創國際化發展需求與趨勢，明天將舉辦Way South新創國際論壇，透過亞灣的雙邊交流計畫發掘與我國南部產業合作及落地的機會。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局旗下的亞灣新創園為因應新創國際化發展需求與趨勢，將於明天辦理「2024亞灣新創園Way South新創國際論壇」，由經濟部中小及新創企業署指導，攜手新加坡印尼菲律賓、越南等國際創育機構夥伴與我方專家一同倡議新南向商機，同時並與新加坡指標創育機構ACE安排續約合作儀式，展現我方持續深化東協市場之信心。

本次論壇以「數位技術新創力、韌性營運大南方」為主題，並邀請我方與星方代表分別專題演講東協的創新生態趨勢，以及我國業者在全球供應鏈重組下進軍東南亞的機會，並透過Panel座談邀請國際創育機構夥伴與我方代表齊聚一堂，探討智慧城市及永續發展等熱門議題，本次論壇亞灣新創園也迎接來自印尼及菲律賓兩國的新創團，透過亞灣的雙邊交流計畫發掘與我國南部產業合作及落地的機會。

高雄市亞灣新創園為因應新創國際化發展需求與趨勢，明天將舉辦Way South新創國際論壇，透過亞灣的雙邊交流計畫發掘與我國南部產業合作及落地的機會。圖／高雄市青年局提供
高雄市亞灣新創園為因應新創國際化發展需求與趨勢，明天將舉辦Way South新創國際論壇，透過亞灣的雙邊交流計畫發掘與我國南部產業合作及落地的機會。圖／高雄市青年局提供

印尼 新加坡 菲律賓

延伸閱讀

印尼澳洲敲定新防衛協議 彼此軍隊可在對方國家行動

美國菲律賓達協議 暫時安置部分阿富汗難民

合作新里程碑 台灣證交所與菲律賓證交所簽 MOU

高美館30週年國際論壇 「近未來」9月27日登場

相關新聞

亞灣新創園辦理Way South國際論壇 共倡新南向發展商機

高雄市青年局旗下的亞灣新創園為因應新創國際化發展需求與趨勢，將於明天辦理「2024亞灣新創園Way South新創國際論...

屏東潮州立體停車場年底營運 逛春節市集停車免煩惱

因交通之便，屏東縣潮州鎮近年來發展迅速，假日也有不少遊客湧進鎮內消費觀光，為解決停車問題，鎮公所在公園路上興建「第一立體...

南北旗津發展差異大！海上娛樂產業受限 衝浪業者苦撐

高雄旗津區有綿延海岸線，但觀光資源、海水浴場和商家全都在北旗津，南旗津發展緩慢，市府觀光局日前雖已公告旗津海岸線劃定為非...

屏東夏日狂歡祭延長至9月1日 狂歡演唱會周六熱情開唱

屏東夏日狂歡祭從7月20日開園以來，吸引超過數十萬人參與，獲得民眾熱烈回響，紛紛表示希望活動延長辦理。縣長周春米聽見民眾...

高雄新住民設清潔合作社「年收入百萬」 市府培力支持

高雄新住民有6萬多人，社會局開辦5個新住民家庭服務中心及28個社區服務據點，推動新住民家庭支持、經濟支持與培力工作，目前...

大樹舊鐵橋美景慘遭淤泥覆蓋 水利局：預計8月底復原完成

強烈颱風「凱米」帶來驚人雨勢，高屏溪水溢流淹沒大樹區舊鐵橋溼地公園，帶來大量汙泥，高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，園區內鳥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。