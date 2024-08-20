屏東潮州立體停車場年底營運 逛春節市集停車免煩惱
因交通之便，屏東縣潮州鎮近年來發展迅速，假日也有不少遊客湧進鎮內消費觀光，為解決停車問題，鎮公所在公園路上興建「第一立體停車場」，共198席汽車停車位，目前已在驗收階段，預計年底開始營運，趕在農曆年潮州春節市集前使用。
潮州火車站到建基圓環、日式文化園區一帶是潮州鬧區，但道路狹小停車位難找。鎮公所表示，日式文化園區旁停車場僅57席停車格，數量遠不足鎮民及遊客停車所需，經爭取前瞻預算後，在公園路及公園路一巷路口興建立體停車場，目前已完工。
第一立體停車場共4層樓，地下層為鋼筋混凝土結構，地上層使用鋼構，包括屋突層共198席汽車停車位，其中有10席電動汽車位。停車場位置在火車站及建基圓環間，可提供潮州鎮內生活、商業、觀光所需的停車空間。
潮州鎮公所主秘王建元說，立體停車場目前正在驗收，包括申請核發使用執照、消防安檢、停車場登記證等階段。委外經營權已標出，預計年底開始營運。未來停車場旁也會設置Youbike站，搭配公共自行車可讓交通轉乘更加便。
潮州春節市集目前已成過年間南台灣最知名的市集之一，新停車場距離市集步行約10分鐘，逛市集遊客不用再為停車問題煩惱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言