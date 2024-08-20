屏東潮州立體停車場年底營運 逛春節市集停車免煩惱

因交通之便，屏東縣潮州鎮近年來發展迅速，假日也有不少遊客湧進鎮內消費觀光，為解決停車問題，鎮公所在公園路上興建「第一立體停車場」，共198席汽車停車位，目前已在驗收階段，預計年底開始營運，趕在農曆年潮州春節市集前使用。

潮州火車站到建基圓環、日式文化園區一帶是潮州鬧區，但道路狹小停車位難找。鎮公所表示，日式文化園區旁停車場僅57席停車格，數量遠不足鎮民及遊客停車所需，經爭取前瞻預算後，在公園路及公園路一巷路口興建立體停車場，目前已完工。

第一立體停車場共4層樓，地下層為鋼筋混凝土結構，地上層使用鋼構，包括屋突層共198席汽車停車位，其中有10席電動汽車位。停車場位置在火車站及建基圓環間，可提供潮州鎮內生活、商業、觀光所需的停車空間。

潮州鎮公所主秘王建元說，立體停車場目前正在驗收，包括申請核發使用執照、消防安檢、停車場登記證等階段。委外經營權已標出，預計年底開始營運。未來停車場旁也會設置Youbike站，搭配公共自行車可讓交通轉乘更加便。