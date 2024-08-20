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五甲媽攜手白沙媽 雙媽會11月8日起遶境鳳山3天

中央社／ 記者張已亷高雄20日電

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖將在11月8日至10日遶境鳳山，將駐駕高雄市五甲龍成宮及北辰宮，預計集結地方20多間廟宇，巡行賜福、供民眾參拜，目前尚未公布遶境路線圖。

五甲龍成宮主委鄭振成告訴中央社記者，白沙媽曾在民國111年遶境西鳳山，當時串聯地方10多間廟宇，有10幾萬名「香燈腳」參加造成轟動，事隔2年再度與北辰宮主委趙健在7月間北上拜訪白沙屯拱天宮。

2人請示白沙屯媽祖後，將在11月8日至10日遶境東鳳山，這次集結東鳳山地區及紅毛港遷村後的廟宇，數量約有20間左右，預計11月8日駐駕北辰宮、9日駐駕五甲龍成宮、10日中午後回程，遶境相關細節將待日後公布。

依高雄市政府民政局資料，鳳山區五甲龍成宮民國17年由鄭發等12名董事合眾集資建廟，仗三境主降四駕敕令指定現址興建，蒙玉旨敕封「龍成宮」，祀奉神祈有天上聖母、清水祖師、戴府元帥、城隍爺公等，廟宇媽祖神轎雕工精細，重達401公斤，是較為罕見神轎。

白沙屯媽祖 神轎 遶境

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