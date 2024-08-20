南北旗津發展差異大！海上娛樂產業受限 衝浪業者苦撐

高雄旗津區有綿延海岸線，但觀光資源、海水浴場和商家全都在北旗津，南旗津發展緩慢，市府觀光局日前雖已公告旗津海岸線劃定為非動力海域遊憩區，開放民眾衝浪、玩獨木舟、立式滑槳SUP、帆船等，但因浪況不佳、觀光亮點不足，無法吸引業者進駐開發，少數僅存的衝浪業者也說生意慘淡，盼政府通盤檢討。

觀光局4年前委託學者研究，將旗津海岸規劃為親水體驗區、動力活動區和非動力區，不僅開放游泳、衝浪、獨木舟(輕艇)、立式滑槳SUP、風浪板、帆船等，動力區也能乘坐水上摩托車、滑水板、IRB橡皮艇等動力浮具，但今年8月市府公告修正版，海岸僅剩非動力區和親水體驗區，游泳區則改為海水浴場內浮球圍繞的區域。

但旗津因浪況不佳，海上活動發展頻受阻，目前僅存3間仍營業的衝浪店；在地經營衝浪店10年的洪姓業者說，旗津娛樂性不比墾丁，浪況也輸給漁光島，加上沒有突出景致，浪況好時頂多維持4、5個月，許多業者都是「半歇業」狀態，他也轉型成衝浪同好俱樂部，不再提供教學，每月持續虧錢，直言旗津海域商機小，劃設區域流於形式。

另名經營9年的衝浪店業者則說，旗津5月至10月浪況較好，適合新手，暑假期間若遇上大型活動，天氣好時最多一天有20組客人，但淡季時門可羅雀，對於衝浪好手而言，旗津海岸缺乏市府整體規劃與推廣，更難看到獨木舟(輕艇)、立式滑槳SUP、風浪板、帆船等活動，很多外縣市民眾也不知道旗津可以衝浪。

「市府著重發展北旗津，相當可惜！」議員李喬如說，南旗津從貝殼館至風車公園的海岸線非常漂亮，沿途有彩虹教堂、海珍珠等特色景點，也有市府委外經營的合法露營區，市府應設法吸引業者進駐，打造海上娛樂場域，否則遊客只短暫停留，回訪意願低，建議市府引進香蕉船、拖曳傘和水上自行車等活動，延長旅客停留時間。