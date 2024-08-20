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屏東夏日狂歡祭延長至9月1日 狂歡演唱會周六熱情開唱

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東夏日狂歡祭延長到9月1日。圖/屏東縣政府提供
屏東夏日狂歡祭延長到9月1日。圖/屏東縣政府提供

屏東夏日狂歡祭從7月20日開園以來，吸引超過數十萬人參與，獲得民眾熱烈回響，紛紛表示希望活動延長辦理。縣長周春米聽見民眾心聲，決定夏日狂歡祭加碼至9月1日，讓民眾玩好、玩滿整個暑假。另外，夏日狂歡祭最大亮點「狂歡演唱會」，將於本周六24日晚間7時在縣民公園大草皮登場，由盧廣仲、玖壹壹等五組藝人接力開唱，帶民眾嗨翻屏東。 

縣府傳播暨國際事務處表示，每年夏日狂歡祭民眾最期待的就是狂歡演唱會，24日演唱會由小龜楊程鈞、DJ凱莉聯手主持，邀請入圍金曲獎最佳新人徐暐翔、實力派唱將閻奕格、人氣歌手婁峻碩 SHOU、本土嘻哈天團玖壹壹及三金歌王盧廣仲，用最動感的音樂和最熱情的表演，帶給大家難忘的盛夏回憶，更期待能替活動再掀一波觀光人潮。

當天提供屏東火車站(轉運站)至活動會場屏東縣民公園的接駁貼心服務，自下午3時至晚間9時，約10-20分鐘一班車，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具前往活動現場。另外，為了抓住暑假尾巴，屏東市公所於8月25日晚間6時在縣民公園糖晶體草坪，將播映皮克斯動畫工作室和華特迪士尼影業共同製作的「元素方城市」，活動當日適逢祖父母節，電影開演前還有「祖孫創意走秀」節目，相關資訊可上屏東市公所臉書粉絲專頁查詢。 

夏日狂歡祭自即日起至9月1日下午3點至晚間9點30分，每周二為活動休整日園區及入坑美術館正常開放。更多活動訊息請至「2024屏東夏日狂歡祭」官網，「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。

 

屏東縣政府 演唱會 火車站

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