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屏東夏日狂歡祭好評延長1週 8月24日還有演場會

中央社／ 屏東縣20日電

屏東夏日狂歡祭開園來，獲民眾好評並希望能延長，屏東縣長周春米決定活動延長1週至9月1日，讓民眾玩好玩滿；另外，24日晚上在縣民公園有盧廣仲、玖壹壹等歌手開唱。

屏東夏日狂歡祭除水樂園、機械遊具等，還有超萌大型充氣裝置書鴨及北海小精靈，並將歷史建物化身怪獸訓練所，將縣民公園打造成親子同歡超大型遊樂園，自7月20日開園以來，吸引逾數十萬人參與，活動原至25日止，民眾好評不斷，縣府決定延長1週至9月1日。

縣府今天發布新聞稿表示，每年夏日狂歡祭民眾最期待的就是狂歡演唱會，24日演唱會在縣民公園大草皮登場，由小龜楊程鈞、DJ凱莉聯手主持，邀請入圍金曲獎最佳新人徐暐翔、實力派唱將閻奕格、人氣歌手婁峻碩SHOU、本土嘻哈天團玖壹壹及3金歌王盧廣仲，用最動感的音樂和最熱情的表演，帶給大家難忘的盛夏回憶，更期待能替活動再掀一波觀光人潮。

傳播暨國際事務處表示，為提供便民服務，當天提供屏東火車站轉運站至活動會場縣民公園的接駁服務，自下午3時至晚間9時，約10至20分鐘1班車，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具前往活動現場。

另外，為抓住暑假尾巴，屏東市公所於25日晚間6時在縣民公園糖晶體草坪，將播映皮克斯動畫工作室和華特迪士尼影業共同製作的「元素方城市」。

屏東 演唱會 火車站

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