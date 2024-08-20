豐富夏季花卉 高雄農改場持續 成薑荷花新品種

夏季花卉較少，高雄區農改場副研究員陳富永今天表示，酷熱中綻放的薑荷花是個好選擇，除近5年推出2個品種上市，每盆新台幣100多元就能買到，接下來還有幾個新品種將陸續發布。

農業部高雄區農業改良場發布新聞指出，已育成「高雄1號-粉鑽」、「高雄2號-胭脂」2款薑荷花上市，彌補夏季花卉的不足，也讓國內薑荷花有了新面貌。

育成這2款薑荷花的陳富永告訴中央社記者，夏季花卉不多，多數玩觀葉，花卉則如文心蘭、萬代蘭、火鶴等，也是夏季花卉的薑荷花，最老品種「清邁粉」已引進國內超過30年，形狀像鬱金香，色彩豐富；然而市場需要新品刺激，已育成以上2個品種，5年來由1家業者技轉後每年推出1000盆，具有一定規模。

他並說，一直在培育新品種中，取得品種權後將發布、舉辦觀摩會，開放業者技轉上市；現在上市的2個品種花形都不像鬱金香，有較長的花絮、是新的，顏色方面，2號深紫紅色是新的，1號的淡粉色則較傳統；接下來將發表的新品種，會是全新的樣態，請花迷期待。

單價親民，陳富永說，目前薑荷花每盆新台幣100多元就能入手，直徑6、7寸也才200元以上，又是多年生，冬天休眠枝葉枯掉，春天冒芽，球根會愈長愈多，可分成很多盆，適合放在陽台種植或是園藝造景使用，夏天觀葉居多下，更多新品種育成，可提供花迷新選擇。