快訊

日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

豐富夏季花卉 高雄農改場持續 成薑荷花新品種

中央社／ 台北20日電

夏季花卉較少，高雄區農改場副研究員陳富永今天表示，酷熱中綻放的薑荷花是個好選擇，除近5年推出2個品種上市，每盆新台幣100多元就能買到，接下來還有幾個新品種將陸續發布。

農業部高雄區農業改良場發布新聞指出，已育成「高雄1號-粉鑽」、「高雄2號-胭脂」2款薑荷花上市，彌補夏季花卉的不足，也讓國內薑荷花有了新面貌。

育成這2款薑荷花的陳富永告訴中央社記者，夏季花卉不多，多數玩觀葉，花卉則如文心蘭、萬代蘭、火鶴等，也是夏季花卉的薑荷花，最老品種「清邁粉」已引進國內超過30年，形狀像鬱金香，色彩豐富；然而市場需要新品刺激，已育成以上2個品種，5年來由1家業者技轉後每年推出1000盆，具有一定規模。

他並說，一直在培育新品種中，取得品種權後將發布、舉辦觀摩會，開放業者技轉上市；現在上市的2個品種花形都不像鬱金香，有較長的花絮、是新的，顏色方面，2號深紫紅色是新的，1號的淡粉色則較傳統；接下來將發表的新品種，會是全新的樣態，請花迷期待。

單價親民，陳富永說，目前薑荷花每盆新台幣100多元就能入手，直徑6、7寸也才200元以上，又是多年生，冬天休眠枝葉枯掉，春天冒芽，球根會愈長愈多，可分成很多盆，適合放在陽台種植或是園藝造景使用，夏天觀葉居多下，更多新品種育成，可提供花迷新選擇。

台幣 荷花 鬱金香

延伸閱讀

每周一天耍廢她卻摘下地特狀元 「認清自己」是備考關鍵

台大攜手高雄農改場 回應氣候變遷探索新農業技術

台大攜手高雄農改場 共研農業技術因應氣候變遷

34小時抽3萬個浴缸水量 高市德山街大樓復電

相關新聞

高雄新住民設清潔合作社「年收入百萬」 市府培力支持

高雄新住民有6萬多人，社會局開辦5個新住民家庭服務中心及28個社區服務據點，推動新住民家庭支持、經濟支持與培力工作，目前...

大樹舊鐵橋美景慘遭泥覆 鳥類專家：凱米過後幾乎不見幼鳥

強烈颱風「凱米」帶來驚人雨勢，高屏溪水溢流淹沒大樹區舊鐵橋溼地公園，帶來大量汙泥，高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，園區內鳥...

「史上最慘」暑假旺季 墾丁住房剩5成

暑假是墾丁觀光旺季，今年卻十分慘澹，住房率約剩5成，在地旅宿業者嘆「史上最慘」，分析應是民眾紛赴海外旅遊，國旅市場遭排擠...

旗津海岸「缺規畫」 衝浪業苦撐

高雄旗津區有綿延海岸線，但觀光資源、海水浴場和商家全都在北旗津，南旗津發展緩慢，市府觀光局日前雖已公告旗津海岸線劃定為非...

屏東醫院將擴建 強化急重症醫療

衛福部屏東醫院昨宣布將新建醫療大樓，舉行興建統包工程簽約儀式，新建醫療大樓在屏東醫院旁、舊環保局與該院宿舍，預計2028...

屏東都會區族人逾5成 都原權利草案公聽會登場

屏東族人往都會區趨勢已成常態，原民會「都市地區原住民族權利相關法律草案分區公聽會」最終場今天在屏東舉行，由原民會主委曾智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。