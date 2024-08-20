高雄新住民設清潔合作社「年收入百萬」 市府培力支持
高雄新住民有6萬多人，社會局開辦5個新住民家庭服務中心及28個社區服務據點，推動新住民家庭支持、經濟支持與培力工作，目前已為37位新住民創業圓夢，有新住民成立清潔服務勞動合作社、獲得創業獎金開果汁店、加入文化市集設攤行銷，也有人利用再生布縫紉技術，製作手作兔子布娃娃販售，展現新住民多元經濟力。
承接高雄新住民會館的財團法人基督教芥菜種會，在服務過程中發現新住民在台生活最渴望的就是經濟獨立，許多新住民經選擇後，以工作彈性較高的家事清潔工作，會館在108年輔導新住民共同成立「新住民清潔服務勞動合作社」，近5年來25位成員以用心細緻的清潔服務成果，達成合作社年收入百萬餘元的業績。
新住民小雲原本在果汁店打工，一直有想自己創業的夢想，透過鳳山新住民中心培力後，申請財團法人婦女權益促進發展基金會的新女力創業加速器計畫，不僅習得創業資訊還獲得創業基金10萬元，終於開創屬於自己的果汁店。北高雄路竹新住民中心培力新住民朋友發展多元文化市集，從規劃設攤到宣傳行銷，都有專業師資一路陪伴。
新興新住民中心112年起開辦再生布縫紉技巧課程，運用回收的衣物、布料等再生布，由新住民學習縫紉技巧後，製成布包、創意手工布娃娃等產品，將有故事的衣服客製化後製成商品，並媒合企業公益認購，或認購轉捐贈給育幼院兒童，分享溫暖和關愛，讓新住民習得一技之長，肯定自我價值。
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