大樹舊鐵橋美景慘遭泥覆 鳥類專家：凱米過後幾乎不見幼鳥

強烈颱風「凱米」帶來驚人雨勢，高屏溪水溢流淹沒大樹區舊鐵橋溼地公園，帶來大量汙泥，高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，園區內鳥類棲息的水生植物被淤泥淹沒、鳥巢被沖走，呼籲市府增加濕地與綠地原野的面積，「讓水有路可流、有地可下」。水利局說，未來若推動整體景觀改善計畫，會再檢討是否減少不透水鋪面。

颱風凱米造成高雄平地單日降雨達887.5毫米，創下歷史紀錄，舊鐵橋溼地公園也因為高屏溪溢流，不僅美景被淹沒，也導致野生鳥類生活的環境慘遭破壞。

林昆海在臉書發文表示，舊鐵橋濕地公園靠近高屏溪畔的淤泥將近1公尺，遠離河道的自行車道一側也有數公分到20公分的淤泥，園區內幾個小水池也被淤泥堆積，印度莕菜等水生植物面積剩下不到一半。

林昆海說，幼鳥很難熬得過強風豪雨的侵襲，除了鳥巢會被沖走，也容易因為被雨水淋濕造成失溫而死亡，這次凱米颱風過後，在大樹舊鐵橋公園僅看到1、2隻幼鳥出現。

林昆海表示，這次舊鐵橋濕地雖被凱米颱風淹水覆蓋，但當初設計時有考量高灘地的特性，沒有多餘的硬體建設，只需清除淤泥即可恢復功能，感謝水利單位已加強清理，但重建水生植物的面積仍需時間，希望不要再有豪大雨來攪局。

林昆海說，國土計畫及都市規劃都要再檢討省思，「持續的都市開發是否是正確的方向，還是少一點開發、多一點自然？」保留多一點綠地農地自然環境，就是在極端氣候的今天多一點保障，政府應思考還地於河，讓水有路可流、有地可下，而不是被水泥柏油等硬舖面給限制住。

水利局表示，大樹舊鐵橋溼地公園整體設施及景觀均以原生及生態為原則，現況均為透水的草地，停車空間也使用植草磚，不透水鋪面甚少，目前復建工作以回復原狀為目標，如未來有整體景觀改善計畫推動時，會再檢討是否減少不透水鋪面。