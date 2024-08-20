旗津海岸「缺規畫」 衝浪業苦撐

高雄旗津區有綿延海岸線，但觀光資源、海水浴場和商家全都在北旗津，南旗津發展緩慢，市府觀光局日前雖已公告旗津海岸線劃定為非動力海域遊憩區，開放民眾衝浪、玩獨木舟、立式滑槳SUP、帆船等，但因浪況不佳、觀光亮點不足，無法吸引業者進駐，少數僅存的衝浪業者也說生意慘淡，盼政府通盤檢討。

觀光局4年前將旗津海岸規畫為親水體驗區、動力活動區和非動力區，開放游泳、衝浪、獨木舟（輕艇）、立式滑槳SUP、風浪板、帆船等，動力區也能乘坐水上摩托車、滑水板、IRB橡皮艇等動力浮具，但今年8月公告修正版，海岸僅剩非動力區和親水體驗區，游泳區改為海水浴場內浮球圍繞的區域。

旗津因浪況不佳，海上活動發展頻受阻，僅存3間仍營業衝浪店；衝浪店開10年的洪姓業者說，旗津娛樂性不比墾丁，浪況好時頂多維持4、5個月，許多業者「半歇業」，直言旗津海域商機小，劃設區域流於形式；另名業者說，旗津5至10月浪況較好，適合新手。旗津海岸缺乏市府整體規畫，外縣市民眾也不知旗津能衝浪。

議員李喬如說，南旗津從貝殼館至風車公園海岸線很漂亮，沿途有彩虹教堂、海珍珠特色景點，也有市府委外合法露營區，市府應設法吸引業者進駐，建議引進香蕉船、拖曳傘和水上自行車等活動，延長停留時間。

觀光局回應，已獲中央補助「灣區大港旗津領航」計畫，投入4.92億元提升旗津及愛河地區軟硬體設施，改造旗後山步道及高雄燈塔周邊景觀，沿岸增加耐候性濱海原生喬木、灌木及地被，輔導推廣三輪車，提升自行車旅遊形象，美化渡輪外觀，為「旗津渡假旅館開發案」增添招商誘因，吸引水上業者進駐，打造海上娛樂觀光產業。