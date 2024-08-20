「史上最慘」暑假旺季 墾丁住房剩5成

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
每年暑假都是墾丁的觀光旺季，業者說今年暑假墾丁住房率約剩5成「史上最慘」。報系資料照
每年暑假都是墾丁的觀光旺季，業者說今年暑假墾丁住房率約剩5成「史上最慘」。報系資料照

暑假是墾丁觀光旺季，今年卻十分慘澹，住房率約剩5成，在地旅宿業者嘆「史上最慘」，分析應是民眾紛赴海外旅遊，國旅市場遭排擠。屏東縣交通旅遊處說，已持續規畫新遊憩景點、提高旅宿品質，並吸引外國旅客到屏東，補足國旅缺口。

墾丁福華總經理張積光說，暑假住房剩約5成，比去年少2成，是近年來最差的一年，主因整體住房供應量增加，遊客卻未增反減，另外，今年出國旅遊的人特別多，國內旅遊則是「都會旅遊」的人增加了，進而影響墾丁觀光人次。

另一名陳姓墾丁旅宿業者說，去年暑假疫情剛結束不久，許多人仍在觀望，今年完全沒顧慮，「報復性出國」應是暑假觀光慘澹主因，網路流傳「遊墾丁不如遊沖繩」，更加深不少人對墾丁的誤解。

陳姓業者說，墾丁乃至恆春半島，還是有很多CP值高的住宿。921地震後中部重創，遊客轉移曾造就墾丁觀光榮景，這次地震重創花蓮，本以為墾丁會出現東部遊客轉移現象，沒想到竟沒有，可能轉移到中北部，南部較少。

出國旅遊 墾丁 屏東縣

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