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屏東都會區族人逾5成 都原權利草案公聽會登場

中央社／ 屏東縣19日電
屏東族人往都會區趨勢已成常態，原民會「都市地區原住民族權利相關法律草案分區公聽會」最終場今天在屏東舉行，由原民會主委曾智勇主持，蒐集建言做為後續推動參考。聯合報資料照，記者許正宏／攝影
屏東族人往都會區趨勢已成常態，原民會「都市地區原住民族權利相關法律草案分區公聽會」最終場今天在屏東舉行，由原民會主委曾智勇主持，蒐集建言做為後續推動參考。聯合報資料照，記者許正宏／攝影

屏東族人往都會區趨勢已成常態，原民會「都市地區原住民族權利相關法律草案分區公聽會」最終場今天在屏東舉行，由原民會主委曾智勇主持，蒐集建言做為後續推動參考。

原住民族委員會「都市地區原住民族權利相關法律草案分區公聽會」，今天最終場，在屏東大學國際會議廳舉行，由曾智勇Ljaucu．Zingrur主持，在地民意代表、意見領袖、社團組織及民眾出席熱絡，除聽取原民會都市地區原住民族權利保障推動情形，也提出都會區集會所、族語學習、社會住宅等多項意見。

曾智勇會中表示，屏東都會區的原住民人口正式超過原住民族總人口的一半，族人往都會區趨勢已成常態，隨都會區原住民族權益保障需求日益增加，為了協助遷移到都會區的族人，在就學、就業、語言文化傳承及生活適應等遇到的困難，透過「都市地區原住民族發展方案」，與部會共同推動相關計畫與措施，民國112年至116年預期挹注經費新台幣77.9億元，以厚植都會區原住民族各項權利發展。

原民會指出，目前立法院7名原住民立委，都提出都原權利相關法律草案，自6月起已在全台舉辦7場公聽會，盼蒐集各界對於都市原住民族權利發展與法制保障的想法與意見，並了解地方關注議題。

原住民 屏東 曾智勇

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