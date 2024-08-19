高雄三角窗商場閒置28年 斥資6000萬元變身成古風燒肉餐廳

高雄市中正四路、中華三路口三角窗商場閒置28年，去年底終於租出，由凱悅集團進駐旗下「禪燒肉」和「凱悅KTV」雙品牌，其中占地百坪的「禪」燒肉7月底試營運，訂9月1日開幕，斥資6000萬裝潢，取江浙一帶四合院概念，營造古色古香「食」趣，不僅讓荒廢商場改頭換面，預估也將成為高雄美食新據點。

這處店面，樓高三層，占地571坪，早年開設主婦商場販賣成衣，是許多高雄人年輕歲月必逛，但1995年歇業後，因有產權的家族意見紛歧，一直閒置未處理，多年來少了上億元進帳，引發熱議，直至去年才租出，據租賃實登，月租金高達130萬，起初傳出要籌備商務旅館，今年初確認由凱悅集團入主經營複合式KTV與燒肉餐廳。

凱悅集團新開的「禪」燒肉， 7月底已經試營運，9月即將開幕，光是裝潢就花6000萬元，除中式建築外，餐廳更主打日本市占率居冠的九州F1國產牛。F1國產牛指的是日本和牛與乳牛的第一代混種牛，口感接近 A3、A4等級的和牛，兼具和牛柔嫩細緻的油花與肉質彈性的優點，另店內也提供鹿兒島A5和牛、西班牙伊比利橄欖豬等高級肉品、北海道生食級干貝、日本馬糞海膽等，不少饕客已前往嘗鮮。

業者表示，禪燒肉聘請2019年在上海廚藝國際賽事獲獎的余宥叡擔任主廚，推出私房秘製的醬醃牛肉條、雞軟骨，和牛冰淇淋、避風塘牛肉鬆、和牛刈包等新奇餐餚，每桌也附有主廚親授的「燒烤祕笈」，部分高等食材也提供現烤桌邊服務，預料在高雄地區掀起燒肉餐廳大戰。