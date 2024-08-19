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衛福部屏東醫院將建新醫療大樓 預計2028年完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
衛福部屏東醫院將新建醫療大樓，今在地方首長、里長見證下完成新醫療大樓統包工程簽約儀式。記者劉星君／攝影
衛福部屏東醫院將新建醫療大樓，今在地方首長、里長見證下完成新醫療大樓統包工程簽約儀式。記者劉星君／攝影

衛福部屏東醫院今宣布將新建醫療大樓，舉行興建統包工程簽約儀式，新建醫療大樓在屏東醫院旁，舊環保局與該院就宿舍，預計2028年底完工，總經費約33億元，強化急重症、癌症處理能力，提升民眾就醫便利性，減輕屏北地區急救責任醫院醫療負擔。

今天簽約儀式由國土管理署南區都市基礎工程分署副分署長李連生見證，院長王森稔與統包工程得標廠商代表，共同完成契約簽定。

王森稔說，該大樓預計2028年底完工啟用，計畫經費由行政院國發基金專案投資挹注，為地下3樓及地上12樓的急重症醫療大樓，可兼具戰備及防疫功能性。急重症醫療大樓配置急性病房300床外、亦設安寧病房及急性後期照護病房，及透析中心、核子醫學中心等，每個區域均具負壓的獨立空間，作為疫情發生時收治使用。

王森稔說，地下3樓平時可作為民眾停車，解決就醫停車不便，若遇重大天然災害或戰爭，地上建築物受損致使醫療中斷時，可立即轉進地下樓層作戰備病房，讓醫療繼續進行。

王森稔指出，新醫療大樓以人性化概念為空間設計導向、綠建築智慧節能為基礎，完善感染管控隔離動線，導入智慧醫療系統工，啟用後將作為急重症醫療使用；屏東醫院院區現有500多床，新醫療大樓位於舊環保局與該院舊宿舍，總樓地板面積約1萬餘坪。

衛福部屏東醫院將新建醫療大樓，今舉行統包工程簽約儀式，國土管理署南區都市基礎工程分署副分署長李連生（中）見證下，院長王森稔（左）與統包工程得標廠商代表（右），完成契約簽定。記者劉星君／攝影
衛福部屏東醫院將新建醫療大樓，今舉行統包工程簽約儀式，國土管理署南區都市基礎工程分署副分署長李連生（中）見證下，院長王森稔（左）與統包工程得標廠商代表（右），完成契約簽定。記者劉星君／攝影
衛福部屏東醫院將新建醫療大樓，今舉行統包工程簽約儀式，國土管理署南區都市基礎工程分署副分署長李連生（中）見證下，院長王森稔（左）與統包工程得標廠商代表（右），完成契約簽定。記者劉星君／攝影
衛福部屏東醫院將新建醫療大樓，今舉行統包工程簽約儀式，國土管理署南區都市基礎工程分署副分署長李連生（中）見證下，院長王森稔（左）與統包工程得標廠商代表（右），完成契約簽定。記者劉星君／攝影

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