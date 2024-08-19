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高雄打狗祭公布第5波卡司 近一半「首度受邀」登台演出

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
歌手陳珊妮將在2024高雄打狗祭演出。圖／文化局提供
歌手陳珊妮將在2024高雄打狗祭演出。圖／文化局提供

2024高雄打狗祭今天公布第5波卡司，共有10組創作型的獨立樂團、藝人，表演音樂類型都是原創，且曲風混融創新，獨特多元，文化局表示，這波卡司個人特質相當鮮明，近半更是首度受邀參加音樂祭。

文化局表示，這波「獨特旋律」特色卡司包括DSPS、FULLHOUSE 富而好施、K6劉家凱（表演嘉賓：陳珊妮）、Little Shy on Allen Street、Mary See the Future、生祥樂隊、甜約翰 Sweet John、庸俗救星 Vulgar Savior、雷擎、歲樂團 Band-Age。

家凱為蘇打綠樂團吉他手、音樂製作人，去年以「K6」品牌名義進行跨界創作，並發行首張個人專輯《太棒了！我一無是處的人生》，也是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》音樂總監。這次首度參加打狗祭，還力邀個人專輯A&R、金曲最佳女歌手、最佳製作人陳珊妮擔任演出嘉賓。

生祥樂隊睽違6年再度在打狗祭演出，生祥樂隊作品長期關注農村、環境與城鄉關係，音樂上以民間傳統元素為基底，協調西方當代音樂，也因樂手皆有爵士樂的即興表演，每場演出獨一無二。

成軍8年的甜約翰 Sweet John，近年受邀到泰國大山音樂節、馬來西亞城市巨響音樂節及新加坡克浪音樂節等演出，這次二度參加打狗祭，抱著回娘家的心情上台演出。

獨立樂團FULLHOUSE富而好施，以道地美式50年代山區鄉村搖滾（rockabilly）為主軸，搭配龐克等元素，結合出濃厚復古風格的早期搖滾樂，音樂曲風多變。

高流表示，打狗祭前夜祭，將於10月11日晚間於LIVE WAREHOUSE大庫舉行，12、13兩日則在高流園區設有6座主舞台及3座合作舞台，有多達63組國內外藝人、樂團及DJ演出，後續還有特色卡司待公布。

樂團庸俗救星將登上2024高雄打狗祭表演。圖／文化局提供
樂團庸俗救星將登上2024高雄打狗祭表演。圖／文化局提供
獨立樂團FULLHOUSE富而好施首度受邀參加2024高雄打狗祭。圖／文化局提供
獨立樂團FULLHOUSE富而好施首度受邀參加2024高雄打狗祭。圖／文化局提供

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