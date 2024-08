高雄打狗祭公布第5波卡司 近一半「首度受邀」登台演出

2024高雄打狗祭今天公布第5波卡司,共有10組創作型的獨立樂團、藝人,表演音樂類型都是原創,且曲風混融創新,獨特多元,文化局表示,這波卡司個人特質相當鮮明,近半更是首度受邀參加音樂祭。

文化局表示,這波「獨特旋律」特色卡司包括DSPS、FULLHOUSE 富而好施、K6劉家凱(表演嘉賓:陳珊妮)、Little Shy on Allen Street、Mary See the Future、生祥樂隊、甜約翰 Sweet John、庸俗救星 Vulgar Savior、雷擎、歲樂團 Band-Age。

家凱為蘇打綠樂團吉他手、音樂製作人,去年以「K6」品牌名義進行跨界創作,並發行首張個人專輯《太棒了!我一無是處的人生》,也是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》音樂總監。這次首度參加打狗祭,還力邀個人專輯A&R、金曲最佳女歌手、最佳製作人陳珊妮擔任演出嘉賓。

生祥樂隊睽違6年再度在打狗祭演出,生祥樂隊作品長期關注農村、環境與城鄉關係,音樂上以民間傳統元素為基底,協調西方當代音樂,也因樂手皆有爵士樂的即興表演,每場演出獨一無二。

成軍8年的甜約翰 Sweet John,近年受邀到泰國大山音樂節、馬來西亞城市巨響音樂節及新加坡克浪音樂節等演出,這次二度參加打狗祭,抱著回娘家的心情上台演出。

獨立樂團FULLHOUSE富而好施,以道地美式50年代山區鄉村搖滾(rockabilly)為主軸,搭配龐克等元素,結合出濃厚復古風格的早期搖滾樂,音樂曲風多變。

高流表示,打狗祭前夜祭,將於10月11日晚間於LIVE WAREHOUSE大庫舉行,12、13兩日則在高流園區設有6座主舞台及3座合作舞台,有多達63組國內外藝人、樂團及DJ演出,後續還有特色卡司待公布。