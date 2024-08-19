凱米來襲時協助救災！陳其邁、康裕成赴八軍團 感謝國軍即刻支援

凱米颱風重創高雄各地，國軍部隊投入災後清理與重建工作。為感謝國軍協助救災，今天市長陳其邁偕同議長康裕成前往陸軍第八軍團，致贈加菜金、感謝狀與感謝函，並代市民向國軍協助救災致上感謝與敬意。

陳其邁表示，7月23日高雄市開設凱米颱風應變中心，國軍原本在進行漢光演習，第一時間轉為災防編組投入救災，協助桃源、六龜等山區居民疏散撤離，國軍弟兄不畏艱難地投入各種災後復原工作，充分體現軍愛民精神。

陳其邁說，三民區發生大樓與民宅地下室積水，國軍也投入人力協助，日以繼夜作業，發揮超高效率讓作業時程大幅縮短，居民得以儘早恢復正常生活。感謝國軍無怨無悔地進行道路除汙及廢棄物清運，高雄市民感念在心。