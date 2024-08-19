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茂林紫蝶幽谷野溪整治「恐毀棲息地」 市府：強化生態檢核

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
茂林區姿沙里沙里道路野溪因向源侵蝕，造成邊坡土砂流失。圖／高雄市水利局提供
茂林區姿沙里沙里道路野溪因向源侵蝕，造成邊坡土砂流失。圖／高雄市水利局提供

茂林區姿沙里沙里道路為茂林里居民通行及疏散避難動線，也是紫斑蝶觀光導覽要徑，但道路旁野溪屬土石流潛勢溪流，周遭被列為大規模崩塌潛勢區，野溪向源侵蝕現象明顯，水利局為此代辦整治工程，目前邀集紫斑蝶保育協會、美濃愛鄉協進會等研商，提升工程生態檢核為加強二級，落實迴避、縮小、減輕、補償原則。

導演詹家龍指出，每年冬季全台各地紫斑蝶群聚茂林紫蝶幽谷，當地是生態敏感區，應盡量維持原棲地樣貌，水利局5月在紫蝶幽谷區域進行野溪整治施工，即使工程迴避11月至3月紫斑蝶棲息期，仍需增加挽救措施，強化棲地環境復育，紫蝶幽谷是世界自然遺產「人蝶應共存」，建議工程施工過程要做好生態保育作為。

本工程原為生態檢核二級區域，水利局去年12月啟動設計階段地方說明會暨生態檢核會議，台灣紫斑蝶生態保育協會、美濃愛鄉協進會等生態保育團體出席會議討論，會議中即決議，將本工程之生態檢核提升為加強二級，並參照專家建議，落實生態檢核之迴避、縮小、減輕、補償四大原則。

專家建議工程除迴避紫斑蝶南遷棲息期(10月~隔年3月)之外，並縮小施工範圍，以邊坡崩塌處保護為主，不改變太多地形地貌，導入多孔隙生態植生槽作為護坡，減輕工程對於棲地環境衝擊；原先裸露邊坡及施工後的植生槽補植原生蜜花粉源植物，並保留棲地現有大型喬木及竹叢不擾動，並以既有道路進場不另闢建施工便道等措施。

水利局今年納入變更設計，增加補植蠅翼草、七里香、高士佛澤蘭、盤龍木、武靴藤、絡石、小梗木薑子、水錦樹、腺果藤、江某、刺竹等植栽，強化棲地環境復育，確實掌握本工程9月底前如期如質完工。

水利局提升工程生態檢核為加強二級，落實迴避、縮小、減輕、補償原則，圖為工程生態友善措施。圖／高雄市水利局提供
水利局提升工程生態檢核為加強二級，落實迴避、縮小、減輕、補償原則，圖為工程生態友善措施。圖／高雄市水利局提供
茂林區姿沙里沙里道路野溪因向源侵蝕，造成邊坡土砂流失。圖／高雄市水利局提供
茂林區姿沙里沙里道路野溪因向源侵蝕，造成邊坡土砂流失。圖／高雄市水利局提供

水利局 生態保育 紫斑蝶 高雄市

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