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「屏東金牌水產評鑑」初登場 品質把關也增強品牌行銷力

中央社／ 屏東縣19日電

屏東養殖水產業興盛，為推動發展，縣府首度舉辦「屏東金牌水產評鑑」，盼藉由評鑑為水產品質把關，也增強品牌行銷力道，提供消費者選品參考；已開放報名至31日止。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，屏東石斑魚、午仔魚及泰國蝦的養殖產值在全國居領先地位，評鑑選擇以這3大類別為主，將由產官學界專家嚴格選拔，篩選出最具市場潛力與品質保證的屏東水產精品，進一步推動屏東水產品牌走向消費者拓展市場。

參加資格為縣內合法養殖業者且只須取得HACCP、CAS、TAP、TQF、ISO22000等其中1項認證，即可報名參加；評鑑項目涵蓋現地查證、養殖安全、產品履歷、品牌故事及實際品嘗口感等層面，提供消費者安心食用、送禮得宜並具有保障的「2024屏東金牌水產」。活動已開放報名，31日截止。

屏縣府海洋及漁業事務管理所指出，除評鑑外，後續活動還將包括養殖輔導、品牌行銷及頒獎等，為參加者帶來豐富資源與榮譽，呼籲養殖業者報名，共同為屏東水產業的繁榮發展貢獻一份力量，拿金牌走向全國。

品牌 屏東縣 東石 消費者

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