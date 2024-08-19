高雄南區焚化爐BOT案質疑聲浪大 環保局導入AI鏡頭監控

高雄南區焚化廠運轉已24年，設備老舊，運轉率下降，高雄市環保局計畫以促參BOT模式建新替舊，卻引來民營廠恐私收垃圾的質疑；環保局強調，將來進廠車輛須先向調度中心預約才能入廠，車輛經過地磅、傾洩平台全在AI式鏡頭掌控下，夾帶金屬、尺寸過大等違規廢棄物，一目了然，AI鏡頭也內建車輛辨識系統，掌握車牌號，杜絕廠商私下兜攬生意私載垃圾入廠。

高雄市興建AI智能高效焚化爐，採BOT招商，但質疑聲浪不小，最大疑慮是民營廠可能繞過監督，私載違規廢棄物進廠焚燒，對此南區資源回收廠長黃家俊表示，蓋好的BOT新廠，清運垃圾車輛由調度中心調控，有預約的車輛才能進廠，車輛也加裝GPS定位系統，每輛車軌跡都可追蹤。

黃家俊說，車輛經過地磅站，AI鏡頭啟動車牌辨識，確認是否有預約，進到傾洩平台也全程監控，例如抓斗車廢棄物倒下垃圾，AI鏡頭啟動分析有無夾帶不可燃或巨型的廢棄物。加上CEMS系統24小時監測空污，再搭配採樣，監督業者是否偷燒或超燒。

黃家俊指，高雄南區焚化廠新廠已進入前置作業，公聽會將全程錄音錄影，未來可行性評估報告出爐將進入審查。預估新廠年處理量將從57萬噸降到42萬噸，空汙排放量可減少50%。