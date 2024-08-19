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金門大橋將滿兩周年 酒廠推2款紀念酒及秋遊優惠

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒，圖中為「0.6L-58.8度 金門大橋迎賓酒」。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒，圖中為「0.6L-58.8度 金門大橋迎賓酒」。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒，融合霧、橋、海、藍眼淚及風獅爺等金門元素，民眾可藉由特製瓶身收藏金門大橋的日夜之美；酒廠同時也推出打卡上傳活動，即可享有產品優惠。

金門酒廠表示，金門大橋於2022年10月30日順利通車，不僅是國內工程界的驕傲，也是金門最新、最熱門的打卡景點，這次在金門人期盼了30年的金門大橋通車兩周年前夕，推出特製瓶身及酒基的「0.6L-58.8度 金門大橋紀念酒/霧橋海」及「0.6L-58.8度 金門大橋迎賓酒」。

金門酒廠說明，金門大橋紀念酒靈感源自早年霧季時，金門交通滯礙難行，如今跨海大橋竣成，可觀霧橋景，起名「霧‧橋‧海」，除以藍色漸層向上沒入柔白中，也有「高粱穗心形」大橋縈繞瓶身上，呈現白霧漸層上方呈現出一片遼闊的湛藍晴空，就像金門之自然、清新、淨澈。

金門大橋迎賓酒則以「高粱穗心形」橋塔為瓶型，背景以「藍眼淚」紋路象徵大海無邊無際，也點綴守護金門的「風獅爺」與「風雞」，象徵風調雨順、諸事平安。整體視覺亦如「女皇皇冠」寓意勝利和榮耀，屹立金門，散發光和熱。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，金門大橋將大小金門串聯成一個完整的生活圈，具有劃時代意義，是金門的驕傲，也是台灣的驕傲，可藉由金門高粱酒來收納藏醇金門大橋的日夜之美。

吳昆璋提到，兩款紀念酒帶著熟果香氣似水梨、蘋果與柑橘、清新花蜜香與麴甜香等複合香氣，入口綿甜柔順，圓潤飽滿，香氣與甜味柔軟平和，瀰漫整個味蕾，馥郁絲滑的風味接著轉化為柔和甜感，回味舒適暢快。兩款都為58.8度，諧音象徵「我發發」。

金門酒廠補充，民眾於8月19日至今年底，民眾只要與金門大橋合拍紀念照，同時於「金門尚義機場展售處」或「經武展售處」將優惠酒品照片上傳個人社群，並於貼文標注「#金門大橋紀念酒_霧橋海」或「#金門大橋迎賓酒」即可享優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門大橋通車即將兩周年，適逢秋季獨有黃金高粱田，金門酒廠也推出兩款紀念酒。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

景點 金門大橋 風獅爺

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