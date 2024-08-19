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高雄茂林野溪整治 加強生態檢核保護紫斑蝶

中央社／ 高雄19日電
高雄市茂林區姿沙里沙里道路是紫斑蝶觀光導覽要徑，但受野溪衝擊，邊坡有崩塌之虞，市府水利局將進行整治工程，會參照專家建議，以邊坡崩塌處保護為主，不改變太多地形地貌，減輕工程對於棲地環境的衝擊。圖／高雄市水利局提供（中央社）
高雄市茂林區姿沙里沙里道路是紫斑蝶觀光導覽要徑，但受野溪衝擊，邊坡有崩塌之虞，市府水利局將進行整治工程，會參照專家建議，以邊坡崩塌處保護為主，不改變太多地形地貌，減輕工程對於棲地環境的衝擊。圖／高雄市水利局提供（中央社）

高市茂林區姿沙里沙里道路是紫斑蝶觀光導覽要徑，但受野溪衝擊，邊坡有崩塌之虞，水利局進行整治工程，將提升工程生態檢核為加強二級及縮小施工範圍等措施，以減輕對於棲地環境的影響。

茂林區的姿沙里沙里道路為茂林里居民通行及疏散避難的重要動線，同時也是紫斑蝶觀光導覽要徑，水利局將進行整治工程，但地方憂心對生態環境造成衝擊。

高雄市水利局今天新聞稿表示，姿沙里沙里道路旁的野溪隸屬土石流潛勢溪流，周遭範圍已被農村水保署暫列為大規模崩塌潛勢區，目前野溪向源侵蝕現象明顯，若未進行野溪整治，恐造成邊坡崩塌持續擴大。

因此，農業部委託高雄市水利局代辦整治工程，水利局表示，工程設計階段已邀集紫斑蝶保育協會、美濃愛鄉協進會等研商，提升工程生態檢核為加強二級，並參照專家建議，落實迴避、縮小、減輕、補償原則。

水利局指出，工程設計階段落實專家意見，除迴避紫斑蝶南遷棲息期的10月至隔年3月外，並縮小施工範圍，以邊坡崩塌處保護為主，不改變太多地形地貌，導入多孔隙生態植生槽作為護坡，減輕工程對於棲地環境的衝擊。

此外，工程也在原先裸露邊坡及施工後的植生槽補植原生蜜花粉源植物，並保留棲地現有大型喬木及竹叢，並以既有道路進場，不另闢建施工便道等周延措施。

水利局表示，為落實設計及施工階段民眾參與，今年5月召開施工階段生態諮詢平台會議，6月配合農村水保署辦理生態團隊生態檢核第三方查驗，8月召開施工中生態諮詢平台會議，將專家學者等人建議納入變更設計。

水利局指出，將增加補植蠅翼草、七里香、高士佛澤蘭、盤龍木、武靴藤、絡石、小梗木薑子、水錦樹、腺果藤、江某、刺竹等植栽，強化棲地環境復育，並確實掌握工程9月底前如期如質完工。

水利局 紫斑蝶 高雄市

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