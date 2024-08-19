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東港宗教盛事！屏東迎王平安祭典9月登場 縣府推手冊套件、郵輪巴士

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
季節限定郵輪巴士遊程帶領遊客參觀王船。圖／屏東縣政府提供
季節限定郵輪巴士遊程帶領遊客參觀王船。圖／屏東縣政府提供

三年一科的「屏東迎王平安祭典」9月登場，這是東港地方的宗教盛事，家家戶戶男女老少都會投入。為了讓民眾更了解並體驗，屏東縣政府除了印製迎王導覽手冊，推出4款迎王套件組，更推出季節限定郵輪巴士，帶民眾深度旅遊東港小鎮。

為了讓外地遊客第一次迎王就上手，縣府印製迎王導覽手冊，內容包括王爺王馬、轎班文化，風俗典故，五要五不迎王懶人包等，也介紹迎王祭典食、衣、住、行及民俗藝術之美，可上「傳播暨國際事務處」臉書查詢相關資訊。

縣府推出的4款迎王套件組，包括遮陽帽、毛巾、防曬袖套、手機掛繩，是追王的必備物，整套999元。遮陽帽為磨毛材質搭立體刺繡，有象徵光明、潔淨的火焰圖騰；黑緹花運動毛巾有「屏東」、「迎王」四字披胸。

防曬袖套為龍鳳套，一邊為象徵轉運的海龍王袖套，一邊為代表重生的火鳳凰袖套，寓意擺脫困境迎向未來，袖套為冰絲吸濕排汗材質，非常適合夏天；手機掛繩採用粗圓繩，搭配「2024屏東迎王」甲辰正科的布標及手機夾片，具有紀念價值。

季節限定郵輪巴士帶遊客從七角頭轎班開始，體驗百年工藝家將臉譜DIY，近距離感受王船華麗彩繪、精雕細琢的工法，午餐品嚐美味的海鮮飯湯，並搭船遊大鵬灣環灣，深入傳統祭典與當地文化，感受不一樣的東港深度旅遊。

「東港迎王平安祭典」主題郵輪巴士8月1日起線上開賣，8月31日首航，至9月22日每周六日推出，活動共8梯次每梯次40人，每人888元，可至秘境旅行社網站報名，相關資訊可至屏東縣政府交通旅遊處臉書粉絲團查詢。

2024屏東迎王手冊。圖／屏東縣政府提供
2024屏東迎王手冊。圖／屏東縣政府提供
季節限定郵輪巴士遊程導覽歷年來迎王平安祭典文物。圖／屏東縣政府提供
季節限定郵輪巴士遊程導覽歷年來迎王平安祭典文物。圖／屏東縣政府提供
2024屏東迎王4款件組。圖／屏東縣政府提供
2024屏東迎王4款件組。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 東港 迎王 郵輪

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