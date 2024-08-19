澎湖海事職校與紐西蘭高中簽意向書 交流海洋文化

國立澎湖高級海事水產職業學校今天與紐西蘭華卡塔尼高中簽署合作意向書，期昐未來學子們透過活動了解學校、城鎮與國家，獲得兩國海洋文化和教育內涵，有助於深度交流。

澎湖海事職校今天上午由校長顏嘉禾，與紐西蘭華卡塔尼高中簽屬合作意向書（MOU）。紐西蘭商工辦事處副代表貝瑞妮（Renee Bates）、澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、澎湖風櫃國小校長林妍伶等人都到場見證，並互贈紀念品。

顏嘉禾表示，澎湖海事職校與紐西蘭華卡塔尼高中簽訂合作意向書，雙方計畫在2025年開啟高二、高三學生交流，規劃第1年以前導型教育課程與線上視訊交流為主，最終以2校師生互相拜訪參觀為目標，期昐透過活動了解學校、城鎮與國家，獲得兩國的海洋文化和教育內涵，進而助於未來的深度交流。

貝瑞妮表示，澎湖海事與華卡塔尼高中相隔甚遠，但有許多相似之處，今天簽署合作意向書，不只是簡單的文件，而是象徵同樣位於太平洋兩端中學生心靈連結，未來有更好且豐富交流，期待澎湖學子體驗紐西蘭高中獨特魅力，紐西蘭學子也有機會可以體驗澎湖的美。

陳光復表示，今天見證兩校簽訂合作意向書，是充滿喜悅與光榮時刻，期盼未來在國際教育、海洋資源與環境科學等合作交流上，對人類有所貢獻，並贈送「澎湖套書」給貝瑞妮，期望未來可以與紐西蘭建立良好的關係，推廣澎湖的觀光及海洋教育。

陳毓仁表示，澎湖海事職校與紐西蘭華卡塔尼高中完成MOU簽署，給予澎湖學子學習發展機會，也象徵兩校的情誼正式開啟，相互交流海洋生態和環境永續。