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台澎金馬30藝術家會師 離島風情聯合巡迴展台中登場

中央社／ 台中19日電

台澎金馬30名藝術家聯合巡迴展今天在台中市政府舉行開幕儀式，54件作品展出到9月12日，台中市府文化局歡迎大家前來探尋藝術家眼中的離島風情及日常生活。

「山海相連 離島發聲」藝術家聯合巡迴展台中場今天在台中市政府台灣大道市政大樓舉行開幕式，邀請台澎金馬等地30名藝術家在台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭，展出水墨、水彩及油畫等作品54件，展期到9月12日。

在今天的開幕式中，還由台灣藝術家莊連東、澎湖藝術家洪根深、金門藝術家蘇益家及馬祖藝術家曹賽娥等人，現場合力完成「山海相連」特色創作，呈現獨一無二台中場限定作品。

文化局長陳佳君表示，台澎金馬各自擁有獨特且豐富文化底蘊，藉由這次「台澎金馬大會師」機會，讓大家共同探尋本島藝術家如何描繪眼中的離島風情與日常生活，以及各離島藝術家如何刻畫他們故鄉的山海景緻與風俗民情。

陳佳君認為，澎湖、金門、馬祖各具特色與魅力，透過藝術家獨特視角與創意詮釋，讓當地濃厚人文風光在創作中散發出來，無論是漁村風景、歷史遺跡還是居民生活起居，都承載著歷史記憶，並彰顯離島獨特美感，令作品栩栩如生，值得大家細細品味。

台中市 藝術家 馬祖

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