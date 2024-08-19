高雄鳳山埤頂里活動中心周邊新闢道路 完工通車

高雄市鳳山區埤頂里位於鳳山及大寮之間，里內的活動中心兼公園是當地居民休憩聚會場地；為便利車輛通行，市府工務局在周邊新闢8公尺寬的都市計畫道路，近日完工通車。

鳳山區埤頂里位於鳳山及大寮之間，里內的活動中心兼公園是埤頂社區民眾平日休憩聚會場地。為便利活動中心與社區來往通行及社區防、救災車輛通行，市府工務局在周邊新闢道路，以達交通運輸之便。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿表示，新闢道路近日已完工通車，可提升居民生活便利及交通安全，並改善周邊區域環境。

工務局新工處表示，此次工程屬於8公尺寬的都市計畫道路，開闢範圍自埤頂街往東至鳳埤街止，打通長約100公尺，完成後將利於區域交通路網的完整性及便利，工程施作工項包含道路鋪設及標線、側溝、路燈、路口銜接等。

工務局並指出，市府今年已完成「鳳山區五權路開闢工程」通車，另外「鳳山區過埤路北側車道改善工程」、「鳳山區過雄街拓寬工程」也正在進行工程最後收尾階段，對於提升鳳山地區交通路網系統將有很大助益。