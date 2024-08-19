恆春孤棚搶孤 滿州體育會搶順風旗奪冠

屏東恆春鎮豎孤棚搶孤活動昨晚登場，13支隊伍冒雨競技搶攻順風旗，熱鬧加油聲中由滿州體育會肖郎搶孤隊奪冠，將冠軍留在屏東。恆春擬組聯隊參加農曆7月底宜蘭頭城搶孤。

大雨嚴重考驗參賽者體力，經過2階段、1個多小時比拚，最終由滿州體育會老將攻旗手、44歲的彭威華率先搶得順風旗，將冠軍留在屏東。恆春搶孤賽後也擬組聯隊，參加農曆7月底在宜蘭頭城搶孤大賽。「南恆春、北頭城」為全台兩大搶孤文化盛事。

主辦單位恆春鎮公所公布比賽結果，恆春豎孤棚搶孤大賽最後由滿州體育會肖郎搶孤隊奪冠，第2名則由宜蘭二結王公廟隊、第3名杏輝搶孤隊、第4名石心禮儀、第5名瘋狂沙灘車、第6名水泉華山寺。

昨晚登場的恆春搶孤活動在東門城外舉辦，13支隊伍競技，比賽鞭炮聲響起就下起滂沱大雨，增加賽事難度，隊員們奮力以疊羅漢方式將攻旗手往孤棚頂送，搶攻順風旗。

搶孤競賽規由選手以疊羅漢方式，藉由繩索攀爬大型木柱，木柱上方搭建孤棚一座，木柱高達12公尺且塗滿易滑牛油，爬上頂端後要用倒掛金鉤翻上孤棚，先搶下順風旗即獲得勝利。