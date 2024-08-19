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高雄大港閱冰2天吸4萬人潮 店家業績成長逾3成

中央社／ 高雄19日電

高雄市觀光局17、18日舉辦「2024大港閱冰」冰品市集嘉年華，有逾45家特色冰品與餐車店家參與。觀光局統計，2天活動共吸引逾4萬人次，參展冰店店家業績成長3到5成不等。

高雄市觀光局「2024大港閱冰」冰品市集嘉年華昨天除了邀專業評審團票選出「最佳創意」、「最佳造型」、「最佳傳統」、「最佳風味」、「超級人氣推推獎」，現場也開放遊客投票，其中「禾苑蔗片冰」榮獲「最佳人氣王」殊榮。

觀光局長高閔琳表示，今年大港閱冰冰品嘉年華有超過45家特色冰品與餐車店家共襄盛舉，雖然週末天氣不穩定，各冰品店家買氣仍旺，許多招牌冰品提早完售，部分店家趕緊多次補貨。

觀光局今天新聞稿指出，此次大港閱冰活動吸引不少來自菲律賓、香港等國際旅客，2天活動吸引超過4萬人次。參展冰店店家業績成長3到5成不等，許多知名店家多備2至3倍食材份量仍早早完售。

菲律賓旅行社協會（Philippine Travel AgenciesAssociation，PTAA）也組踩線團參加，並品嘗各式特色冰品。此次踩線團除了旅行社代表，還有當地知名暢銷旅遊作家、旅遊節目主持人及製作人等人參加。

觀光局也公布此次活動獲獎店家，包括獲得「風味絕佳獎」的「WLiC瓦拉手工冰淇淋」、「SNOW 雪諾義式冰淇淋—高雄店」、「ICE ICE BABY冰淇淋」、「銀兩冰品」、「津芒果冰品店」、「武八寶woobubble」等。

「最佳創意冰品獎」則為「迷路。麋鹿糖藝鋪」、「韓國網紅美食烤棉花糖冰淇淋（炎冰）」、「小島製冰」、「空氣分子霜淇淋」、「人來走走手作雪花冰」、「貝力岡法式冰淇淋」。「傳統好味獎」有「第一家芋冰城」、「家庭號傳統甜品」等。

觀光局表示，歡迎全國民眾把今年的冰品店家放入口袋，隨時到高雄大快朵頤。此外，觀光局也預告接下來還有「海線潮旅行」、「Wild Wild 野生活」及「鹹酥雞嘉年華」等活動陸續登場，歡迎遊客多到高雄遊玩。

冰品 冰淇淋 觀光局

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