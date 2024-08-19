臨停亂象多！左營高鐵未設機車接送區 在地人喊不便

高鐵左營站旅客量穩居全台第3，通車17年來被詬病未規畫機車臨停區，機車須停在路邊紅線、公車站，甚至出現人行道上違規接送，而汽車有專屬臨停接送區，還能直接開上3樓和4樓停車場半小時內免費，民眾發現近日委外停車費從1小時40元，一口氣調到60元，大喊吃不消；高市交通局回應，將函請高鐵評估高鐵路1樓現有臨停接送區規畫機車接送區的可行性，至於停車場收費若未超出範圍，業者可自行調整。

高鐵外圍有汽車專屬臨停接送區，但未規畫機車臨停區，不時會看到機車騎士臨停在人行道上，也有不少會停在紅線上、公車站旁與車輛爭道，造成險象環生；市議員白喬茵表示，高鐵左營站10多年來沒有設置機車臨停接送區，但卻有3處汽車專屬臨停接送區臨停區，「似乎只想為汽車族服務」，南部民眾普遍仍以機車代步，相當不便。

白喬茵表示，雖然有兩處機車停車場能供半小時內免費停放，但停車場距離車站大廳遙遠且動線曲折，假日時更是經常爆滿、一位難求，造成民眾到此處臨停接送的意願很低，實際臨停使用率低，希望高鐵應善盡企業責任，不要將停車成本外部化。市議員李雅慧說，前站汽車臨停接送區的路幅夠寬，應考量開放讓汽機車共用。

交通局表示，高鐵臨近500公尺內高鐵路、文府路、重愛路、重和路、華夏路、新光三越、彩虹市集及華夏西北扶輪公園等民營、公有路邊機車停車場經現勘，整體尚有空位，且左營站位處三鐵共構，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，避免日曬雨淋、繞尋車位，也會發函請高鐵公司評估高鐵路1樓現有臨停接送區規劃機車接送區之可行性。

左營站目前設置2處委外經營汽機車停車場，30分鐘內能免費停車，但民眾發現停車費從去年每小時40元，今年8月漲至60元，多數人認為仍可接受，但也有人說接送時若耽誤一下就要多花60元，不如就近違停；交通局回應，業者報審時會提交費用範圍，市府參酌周圍500公尺停車費率審核，只要收費未超出範圍，業者可自行調整。