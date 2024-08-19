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小琉球浮潛業聯合漲價挨罰 3業者遲不繳、這一招全繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
書記官製作執行命令扣押存款後，浮潛業者繳清罰款。圖/屏東分署提供
書記官製作執行命令扣押存款後，浮潛業者繳清罰款。圖/屏東分署提供

2021年新冠肺炎三級警戒期間，小琉球各項水域活動一度停止營業，同年8月重新開放浮潛活動，21家浮潛業者主張執行防疫措施致服務經營成本增加，將浮潛收費標準由每人300元或350元調整為400元，經公平交易委員會認定業者聯合漲價違反公平交易法，遂分別依據其違規情節裁罰10萬元或15萬元不等罰鍰，其中三家業者遲未繳納，去年移送至法務部行政執行署屏東分署執行，扣押存款後才繳清40萬元。

屏東分署指出，受理後先通知義務人自動繳款及報告財產狀況，但三家業者皆不予理會，執行人員調查義務人金融帳戶餘額發現業者名下皆有存款，遂核發執行命令凍結存款。

有一家業者一次即扣足額，第二家業者則在收到第一次扣押命令後，趕緊向執行人員表示會將分署收取存款後不夠的差額儘速繳清，之後也依約購買匯票寄至分署，書記官對第三家業者陸續核發二次扣押存款命令後，最近將這位義務人所欠罰鍰足額收取，分署終於順利為國庫收回這三家業者滯欠的40萬元呆帳。

屏東分署指出，小琉球被譽為台灣的浮潛天堂，不受東北季風影響四季皆適合浮潛，更因可與海龜同遊而有豐富的旅遊魅力。為守護小琉球觀光資源，不論是業者聯合漲價、無照民宿或是遊客觸摸海龜違反野生動物保育法被裁罰，只要相關單位有移送裁罰案件，屏東分署定會加強執行，以杜絕違規行為，守護在地觀光聲譽，並確保遊客在小琉球享有良善的觀光品質。

小琉球 屏東 海龜

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