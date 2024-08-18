149年歷史恆春豎孤棚今晚登場 滿州體育會勇奪順風旗

今天是中元節，農曆7月搶孤形成「北頭城、南恆春」態勢，今晚8點40分吉時鳴炮後，屏東恆春東門廣場前展開豎孤棚搶孤，未料一開始就下起大雨，增添難度；今年13支隊伍參賽，最後由「滿洲體育會」拿下冠軍，搶下順風旗。

縣長周春米出席活動，在臉書發文說，恆春豎孤棚傳承近150年，展現恆春人百年來共享的精神，敬天地、謝鬼神，誠心祈求平安、分享福氣。吉時鳴炮後，天空降下甘霖，豎孤棚增加難度，觀眾們冒著大雨，為每隊集氣加油，熱血滿滿。

立委徐富癸也到場，徐富癸說，今晚全國目光齊聚國境之南，大家各展神技，展現恆春百年精神，延續傳統不斷創新，慶讚中元、祈求平安。

恆春搶孤，去年遇颱風停辦，今年參賽隊伍由往年32隊減至14隊，賽前發生參賽1名隊員涉命案，遭法院收押，今該隊伍仍有出賽，最後參賽隊伍13隊，因藝人隊受傷未參賽。

恆春古城是國定古蹟，文化部去年以棚柱設施距古城不到4公尺、違反文化資產保存法要求賽後遷移，鎮公所另覓場地無著，又遇颱風停辦，棚柱設施一直未遷移，文資局要求今年搶孤活動結束一定要遷，東門城外搶孤恐將是最後一次。

恆春搶孤民俗競技已有百餘年歷史，早期城內富裕人家，中元普度後將祭品施捨貧寒人家，因爭搶常發生鬥毆或踩傷，後改以攀爬牛油柱取得孤棚祭品，3年一科，由恆春土地公廟爐主輪辦，日治時期被禁，1973年復辦；傳統是4根柱，29年前鎮公所承辦並每年舉辦，前鎮長葉明順擴大參與和並結合觀光，17年前由4支棚柱增至36支，中央4柱留給「好兄弟」，攀爬棚柱的閩南語「豎」，音譯為「豎孤棚」，延用至今。