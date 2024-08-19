星期評論／高雄南區焚化廠改建續擱置 防釀垃圾風暴

高雄南區資源回收廠營運24年，效能降到6成，市府計畫重新建廠，但究竟要ROT、BOT還是繼續公辦公營始終喬不定，近日辦公聽會又被質疑會議記錄登載不實，市府與民眾間嫌隙加劇，全案爭迭不休，再不跨越「鴻溝」積極解決，一旦出現去化量能缺口，恐演變成無法收拾的垃圾風暴，屆時誰該承擔？

高雄4座焚化廠均達20年使用年限，岡山、仁武廠委外經營，中區、南區採公辦公營，日處理量居冠的南區廠爐況不佳，改建方式卻吵了6年，環保局傾向採促參方式改建，小港居民卻怕廠商收燒垃圾「作假帳」，地方淪為空汙犧牲品。

南區廠2000年啟用，市府2018年「自辦整改」流標，2年後「建新拆舊」也無共識，2021年辦ROT招商會，居民指不如公辦，近期辦BOT說明會又被疑為強渡關山；任憑環保局說破嘴指還沒拍板，民眾仍無法採信。

焚化廠究竟公辦公營好，還是導入民間資源的ROT、BOT等模式好，放眼各縣市，情況不一，就公部門而言，促參方式省錢、省力，市庫可減少支出又撇掉營運壓力，但市民怕的是得標商所託非人，收燒垃圾胡亂瞎搞，且規避監督控管，賠上的將是全民利益。

市議員陳麗娜2013年起關切此事逾10年，最近一次參與BOT公聽會發言20多分鐘，會議紀錄卻僅短短38個字，令她肝火大動，怒批登載不實；她指廠商在乎的是收燒多少垃圾量保持獲利，民眾要的是健康、民代則要監督權，南區廠改建案未做評估報告即辦公聽會，明顯程序不正義。

她也指，岡山、仁武廠採ROT，收燒外縣市垃圾1公噸可賺8千元到1.2萬元，收高市垃圾1公噸僅2050元到3150元，優先燒本市垃圾的契約精神早已破功，另竟傳言有大樓委外收運垃圾，須花高價買外縣市配額送廠焚燒，更是誇張離譜。

諸如此類疑慮，一再破除市民對市政治理的信任，市府若說不清楚、講不明白，南區廠改建案持續擱置無解，待原焚化廠壽終正寢之日，將是新垃圾風暴生起之時。