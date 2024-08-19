高鐵左營站無機車接送區 挨轟不便

高鐵左營站旅客量穩居全台第3，通車17年來被詬病未規畫機車臨停區，機車須停在路邊紅線、公車站，甚至出現人行道上違規接送，而汽車有臨停區、更能直接開上3和4樓停車場，不過民眾發現近日收費從1小時40元漲至60元，大喊吃不消。高市交通局說，將函請高鐵公司評估高鐵路1樓現有臨停接送區規畫機車接送區的可行性，至於汽車停車場目前未超出費用範圍。

高鐵公司回應，左營站基於行車動線順暢及交通安全考量，啟用後於站區實施汽、機車分流，避免汽機車爭道發生碰撞，左營站目前有2處機車停車場共780格停車位，30分鐘內免費停車，提供機車臨停服務。

市議員白喬茵指出，高鐵左營站未設機車臨停接送區，但卻有3處汽車專屬接送臨停區，「似乎只想為汽車族服務」；機車停車場離車站大廳遠且動線曲折，假日經常爆滿，一位難求如何臨停，希望高鐵善盡企業責任，不要將停車成本外部化。

議員李雅慧建議，前站汽車臨停接送區的路幅夠寬，應考量讓汽機車共用空間。

交通局表示，經現勘高鐵臨近500公尺內的高鐵路、文府路、重愛路、重和路、華夏路、新光三越、彩虹市集及華夏西北扶輪公園等民營、公有路邊機車停車場，整體尚有空位，且左營站位處3鐵共構，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，避免日曬雨淋、繞尋車位。

2停車場 1小時漲到60元

另，左營站目前設兩處委外經營汽機車停車場，30分鐘內能免費停車，停車費原本每小時40元，本月已漲至60元。觀察鄰近高鐵的私人停車場，多數維持每小時30至40元。李雅慧說，依南部物價來看，60元實在太高。

交通局回應，停車場業者報審時會提交費用範圍，市府也參酌周圍500公尺停車費率審核，只要收費未超出範圍，可自行調整。