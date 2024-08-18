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今中元普度 屏縣高樹大路關獨有「四孤搶粄」 小朋友搶平安

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東高樹鄉大路關地區，至今保有獨特客家生活習俗，中元節普渡，「四孤搶粄」縣定無形文化資產，工作人員將普渡零食、水果，逐一擺放好，小朋友在一旁等待。記者劉星君／攝影
屏東高樹鄉大路關地區，至今保有獨特客家生活習俗，中元節普渡，「四孤搶粄」縣定無形文化資產，工作人員將普渡零食、水果，逐一擺放好，小朋友在一旁等待。記者劉星君／攝影

屏東縣高樹鄉廣福村、廣興村與平埔族、排灣族相鄰大路關區域，保有獨特客家生活習俗，每年中元節在順天宮廣場舉行「四孤搶粄」，2015年起被屏東縣府公告為縣定無形文化資場，且避免大人與小孩爭搶發生衝突，僅限小朋友參與，今天下午在廟方主委敲下銅鑼聲響後，小朋友進場搶成一團，趣味中搶平安。

「四孤搶粄」今下午高樹鄉順天宮廣場前登場，約數百人參與，四孤搶粄起源，相傳客家先民在清朝乾隆年間到大路關開庄後，每年中元節準備豐盛祭品盛大「渡孤」，但因早年食物缺乏，在祭祀結束後開放搶粄，村民搶得祭品，滿足口腹之慾，也心存感恩。

大路關人文工作室指出，四孤搶粄，在客庄習俗流傳百年，雖曾一度中斷，但近年在地方努力下，恢復舉辦，希望讓更多人看見。

大路關人文工作室指出，搶孤活動，恆春豎孤棚，頭城豎孤棧，最原始搶孤就是大路關這種模式，後來才慢慢演變有豎孤棚、豎孤棧，大路關搶孤號稱台灣三大搶孤之一。

「四孤搶粄」普渡的食品、水果等，擺放在廟前廣場，為避免大人、小孩爭搶，引發推擠，近年來改限定小朋友參與，大人要站在紅線外，看著各式零食、泡麵、餅乾、水果逐一擺放在廟前廣場，小朋友手拿著各種袋子，等待普渡儀式結束後，專心聽著主委敲下銅鑼，小朋友進場搶成一團，趣味中搶平安，搶完後提著一袋袋的戰利品。

接著則是大人版登場，廟方準備摸彩籤彩球，由鄉長、廟方主委、農會總幹事、議員，輪流從高處拋出，大人們跳起來爭搶，趣味連連，摸彩的大獎則有電視機等好禮；另外，早期會以搶蘭齋（糯米團）為主，也改為讓大家直接可以拿蘭齋，避免浪費食物。

今天晚間恆春則有豎孤棚登場，中元節屏東縣南北各有特色，北高樹四孤搶粄，南恆春豎孤棚搶孤。

屏東高樹鄉大路關地區，中元節舉行「四孤搶粄」縣定無形文化資產，且小孩限定，賣力在地上搶普渡食品，趣味中搶平安。記者劉星君／攝影
屏東高樹鄉大路關地區，中元節舉行「四孤搶粄」縣定無形文化資產，且小孩限定，賣力在地上搶普渡食品，趣味中搶平安。記者劉星君／攝影
屏東高樹鄉大路關地區，至今保有獨特客家生活習俗，中元節普渡，「四孤搶粄」縣定無形文化資產，避免大人跟小孩爭搶，大人版在上方丟彩球，內有摸彩券，感受民俗文化。記者劉星君／攝影
屏東高樹鄉大路關地區，至今保有獨特客家生活習俗，中元節普渡，「四孤搶粄」縣定無形文化資產，避免大人跟小孩爭搶，大人版在上方丟彩球，內有摸彩券，感受民俗文化。記者劉星君／攝影

屏東縣 搶孤

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