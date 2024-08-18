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推廣虛擬運動 陳其邁與啦啦隊女神組隊「玩NBA手遊」
高雄市這週末在鳳山體育館辦理「2024 高雄電競大賽暨虛擬運動體驗展」，邀請台鋼籃球隊員、富邦啦啦隊應援，韓籍啦啦隊女神安芝儇、MINGO朴旻曙、趙娟週、李晧禎、南珉貞則擔任推廣大使，市長陳其邁今日現身組隊參與NBA手遊對戰高雄市體育總會電競委員會並勝出，隨後也與安芝儇對戰NBA BOX籃球。
陳其邁與MINGO朴旻曙、海神球員吳怡斌和立委黃捷等組成「市長隊」，對戰體育總會電競委員會主委、議員黃香菽、虛擬運動委員會主委、議員鍾易仲及海神球員邱子軒、魏莨哲的主委隊，進行NBA街籃手遊「全明星街球派對」PK賽，戰況激烈一度打進延長賽，最後由市長隊勝利，隨後陳至虛擬運動區與安芝儇對戰NBA BOX籃球。
陳其邁表示，感謝樹德科大等學校共同培養基層運動人才及推動電競運動，也非常鼓勵喜愛電競的朋友能夠投入電競產業，讓高雄的電競軟體、硬體等產業鏈更加完善，今年的電競比賽特別加入了虛擬運動，藉由數位科技的運用，讓運動更顯活潑、生動及增添趣味性，不受限於場地限制，並且天天運動。
電競成為近年新興運動，此次電競賽事由手機MOBA遊戲「傳說對決」及 NBA 正版授權3v3 街籃手遊「全明星街球派對」從校園巡迴賽打起，決賽隊伍前進鳳山體育館一較高下，並結合虛擬運動體驗展，如ICAROS Home飛行器及衡球、動態數位射箭、數位互動劍道、uGym輕艇激流及划船競賽系統、Acer虛擬賽車、NBA BOX籃球及VAR BOX射擊等體驗。目前高雄各運動中心都有結合及推廣虛擬運動。
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