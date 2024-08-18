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屏東縣大路關腔客語腔調獨特 「草皮」原來是這個意思

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
參與屏東縣高樹鄉大路關研究研討會多年的李菊香（中）、温玉光（右）、温世和（左），温世和與温玉光兩人今介紹獨有的「大路關腔」客語腔調，希望相關單位重視。記者劉星君／攝影
參與屏東縣高樹鄉大路關研究研討會多年的李菊香（中）、温玉光（右）、温世和（左），温世和與温玉光兩人今介紹獨有的「大路關腔」客語腔調，希望相關單位重視。記者劉星君／攝影

屏東高樹鄉廣福村、廣興村與平埔族、排灣族相鄰的大路關區域，至今仍保有獨特客家生活習俗，地方在每年中元節開辦大路關研究研討邁入第11年，大路關人文工作室負責人温世和今發表獨特的「大路關腔」，希望讓更多人認識，傍晚祭祀中元節開放「四孤搶粄」更是縣定無形文化資產。

2011年起大路關區域開辦大路關研究研討會，過去僅能在文獻資料，或從耆老口中聽見遷移史、傳說與故事，歷年來透過居民們的在地書寫與詮釋，為在地留下豐富的紀錄。為讓更多在地青年認識家鄉的歷史故事與獨特的大路關客語腔調，大路關人文工作室温世和今年在研討會中以大路關腔為主題，讓更多人認識客語中獨特「大路關腔」。

大路關人文工作室指出，大路關區域，指的是位在屏縣高樹鄉廣福村、廣興村。與平埔族、排灣族相鄰的大路關區域，不僅保有獨特的客家生活習俗，如大路關四孤搶粄、細妹過年，語言腔調更保有特色。

温世和說，客語中大路關腔發音多屬於平音，比較沒有尾音，再加上講話速度較快，因此，與南四縣腔調有很大差別。許多詞彙與南四縣腔不同，以「草皮」為例，在南四縣腔的使用就是「草皮」的意思，對大路關腔而言，這個詞是「墳墓、亂葬岡」的意思。

今年6月長期經營YT頻道的李羿翰在IG發表以大路關腔為主題的短影片，引發眾人發問「這是哪裡的客家話，好像在台灣沒聽過」，他又拍攝一部說明大路關腔由來的短影片，李羿翰說，一直以來都覺得自己講的客家話很普通，沒想到大路關腔和別人不同。

為什麼大路關腔和屏東縣客語腔調不同？參與大路關研究研討會多年的李菊香、温玉光、温世和表示，原因眾多紛紜，有的說是長久飲用仙人井的水，說話就變調了；還有說是受附近原住民部落口社村、賽嘉村北排灣語言影響。

大路關人文工作室温世和表示，透過大路關研究研討會紀錄，讓在地歷史、信仰、產業、美食、遷移史等生活文化留下，讓返鄉的青年們能夠更了解家鄉，希望有朝一日能協助編篡一部專屬大路關腔的客語辭典。

參與屏東縣高樹鄉大路關研究研討會多年的温世和，今發表大路關腔獨有的客語腔調。記者劉星君／攝影
參與屏東縣高樹鄉大路關研究研討會多年的温世和，今發表大路關腔獨有的客語腔調。記者劉星君／攝影

客家話 客語 屏東

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