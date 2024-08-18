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高雄家庭平均可支配所得排名殿後 陳其邁：增幅是最高

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁回應，高雄的家庭平均可支配所得，去年比前年增加了5.6萬，六都中增幅最高，表示高科技產業進駐與傳統產業轉型也有成效。記者宋原彰／攝影
陳其邁回應，高雄的家庭平均可支配所得，去年比前年增加了5.6萬，六都中增幅最高，表示高科技產業進駐與傳統產業轉型也有成效。記者宋原彰／攝影

高雄市去年的家庭平均可支配所得達109.1萬元，在六都名第5，僅高於台南市，且高市前年的家庭平均儲蓄僅18.6萬元，是全國儲蓄額最低縣市；市長陳其邁今受訪回應，高雄的家庭平均可支配所得，去年比前年增加了5.6萬，六都中增幅最高，表示高科技產業進駐與傳統產業轉型也有成效，民間營利所得或員工薪資上都有所提升。

行政院主計總處公布去年的家庭收支調查，全國家庭的平均可支配所得為113.6萬元，所得最高的縣市為新竹市達145.1萬。六都的家庭平均可支配所得最高為台北市達144.8萬元，其次依序為桃園市112.3萬元、新北市119.5萬元、台中市111.7萬元、高雄市109.1萬元、台南市97.1萬元。

去年高雄市家庭的平均可支配所得比前年增加了5.6萬元、高雄市家庭平均消費支出比前年增加3.1萬元，收入增加額度大於消費增加額度，使得去年高雄市家庭的平均儲蓄額達21萬元，在六都高於台中市的20.1萬元及台南市的20.7萬元。另外高雄市在家庭平均儲蓄在2022年時全國墊底，僅有18.6萬元。

對於高雄的家庭平均可支配所得比，六都裡面排第五，陳其邁表示，高雄與去年是持平，但在六都家戶平均可支配所得的增幅中是最高的，增加近5.5萬，應該與逐漸引進、擴大的高科技產業有關，整個產業供應鍊造就更多就業人口，以台積電為例，工研院估算一個台積電員工會有8倍的相關產業就業人數，因此一個廠若1500名員工、3個廠近5000人，就有將近4萬的增加的就業機會。

至於傳統產業部分，陳其邁表示，高市府大力推動數位、淨零轉型，希望能加值傳產加的服務，讓營利所得或員工薪資上有所提升，今年上半年的營利事業銷售總額預估會比去年表現更佳，他會持續推動產業轉型、縮短城鄉差距、擴大就業和提高薪資，加速縮短不同產業間的產業落差。

此外，陳其邁也提到民政局的統計，高雄市的社會移入、外縣市到高雄的就業人口數或移動人口數，每年正逐步成長，都能看出高雄的產業，逐漸在形成高科技產業聚落，也加快傳統產業的轉型。

陳其邁 高雄市

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