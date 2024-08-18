偶偶偶劇團首度跨海澎湖 限定演出逗樂近200對親子

知名「偶偶偶劇團」首度跨海到澎湖，今天配合澎坊免稅商店Pier三號港「親子派對樂園」開園，帶來「野狼兔子AMIGO」精彩限定版演出，讓在場近200對親子們笑得合不攏嘴。

澎坊免稅店副總經理楊智超表示，暑假近尾聲，澎坊免稅商店Pier三號港增設「親子派對樂園」，今天開園，即起至9月1日的每週六、日一起玩遊戲，其中24、25日更加碼帶動跳姊姊到場與大小朋友互動，共度週末，盡情享受暑假觀樂時光。

楊智超指出，今天配合「親子派對樂園」開園，難得邀請到首度到澎湖演出的「偶偶偶劇團」加碼限定演出「野狼兔子AMIGO（西班牙文「朋友」）」舞台劇，精彩對話與技藝，引爆親子們滿場歡笑聲，不少遊客也就近欣賞，現場還有可兌換樂園闖關券，獲精美禮品。

澎坊免稅店表示，Pier三號港今天除「親子派對樂園」開園活動外，還邀請人氣插畫家KINGJUN，以粉嫩繽紛色彩創作出「蠢兔」、「病毒花」及「BT外星人」奇異瘋癲的外星生物畫冊中的角色，帶到三號港，隨處可見可愛爆表的外星生物，期盼帶給澎湖鄉親及遊客全新體驗。