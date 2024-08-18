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中元普度 高雄龍湖廟「大士爺」祭典登錄無形文化資產

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市文化局副局長簡美玲（左）代表高雄市政府，頒授證書給小港龍湖廟董事長李文洲（右）。圖／高史博提供
高雄市文化局副局長簡美玲（左）代表高雄市政府，頒授證書給小港龍湖廟董事長李文洲（右）。圖／高史博提供

中元普度是國人重要民俗節日，少數廟宇保有祭祀「大士爺」習俗。高雄小港龍湖廟是全市唯一主祀大士爺的廟宇，歷史逾200年。文化局指出，龍湖廟大士爺祭典已正式登錄高雄市無形文化資產，巡境、放水燈、公筵、豎燈篙等核心科儀十分珍貴，全市無形文化資產共39項。

普渡公（俗稱大士爺）相傳是佛教護法「面燃大士」，也是觀音大士化身，負責管理來陽世享香火的亡靈。也有民間流傳，大士爺是諸鬼的首領，因受觀音大士教化皈依門下。

小港龍湖廟每年於農曆7月14日至16日舉辦大士爺祭典，今年仍由傳承5代的百年糊紙家族、高雄市糊紙保存者陳志良打造5.2公尺大士爺糊紙金身，核心科儀包含巡境、開光點眼、放水燈、公筵、豎燈篙、打水（車藏）、入醮、化吉、安座。儀式期間，信眾擺設豐盛公筵供品，在化吉（燒化）恭送大士爺的兩尊紙糊護法歸位後，奉請大士爺神位回廟內前殿安座，另擇日將部分丁口錢救助鄉里弱勢，體現大士爺庇佑眾生與宗教教化人心向善精神。

高市文化局指出，小港龍湖廟創建229年，不僅是高雄唯一，也是台灣少數主祀大士爺的廟宇之一，大士爺祭典今年初登錄成高雄市民俗無形文化資產，認定「財團法人小港龍湖廟」為保存者，昨日（17日）頒授登錄證書給董事長李文洲。

李文洲說，龍湖廟是港仔墘庄的信仰中心，感謝今年度4千多戶庄里信眾捐獻丁口錢，龍湖廟會以實際的濟貧扶弱與民俗信仰推廣，展現眾神護佑鄉里的慈愛精神，未來會持續致力文化傳承與扎根。

高雄市立歷史博物館統計，高雄市目前登錄無形文化資產及文化資產保存技術共有39項、49個保存者。

眾多地方人士參與小港龍湖廟大士爺祭典授證儀式。圖／高史博提供
眾多地方人士參與小港龍湖廟大士爺祭典授證儀式。圖／高史博提供
小港龍湖廟大士爺文化祭典，今年仍由傳承5代的百年糊紙達人陳志良打造全台最大，高達5.2公尺的大士爺糊紙金身。圖／高史博提供
小港龍湖廟大士爺文化祭典，今年仍由傳承5代的百年糊紙達人陳志良打造全台最大，高達5.2公尺的大士爺糊紙金身。圖／高史博提供
小港龍湖廟大士爺文化祭典，今年仍由傳承5代的百年糊紙達人陳志良打造全台最大，高達5.2公尺的大士爺糊紙金身。圖／高史博提供
小港龍湖廟大士爺文化祭典，今年仍由傳承5代的百年糊紙達人陳志良打造全台最大，高達5.2公尺的大士爺糊紙金身。圖／高史博提供

文化資產 高雄市

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