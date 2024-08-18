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屏東便當店單點叉燒「4小片60元」他怨太貴 老闆回應：我賺得合理

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東有民眾到便當店買一份叉燒肉，薄薄4片竟然要價60元，氣喊「貴得要死」，引發討論。示意圖／Ingimage
屏東有民眾到便當店買一份叉燒肉，薄薄4片竟然要價60元，氣喊「貴得要死」，引發討論。示意圖／Ingimage

萬物齊漲，不少外食族叫苦連天。屏東有民眾到便當店買一份叉燒肉，薄薄4片竟然要價60元，氣喊「貴得要死」，引發討論。

日前有民眾在臉書社團「東港好厝邊」匿名發文，抱怨在地的某家便當店，單點一份叉燒就要60元，打開來看裡面只有4塊肉，覺得非常貴。

照片曝光後，不少網友紛紛留言，「誇張」、「是不是…另一半（叉燒）掉路上了？」、「直接點雞排還是排骨比較划算」、「吃的是一種氣氛」、「（業者）也是很敢賣」、「可能算錯了，你幫他們廣告，下次他會補你的，哈哈」、「究竟是我賺太少，還是這東西真的很貴呢」、「一塊一口15元」、「吃巧，不是吃飽」、「這份量比7-11還坑」、「是不是被偷吃了」。

另外，有網友感慨，「離開屏東一年剛回到南部，個人覺得鄉下食物價格遠高於都會區耶！反而像台中、台南，許多食物都物美價廉，選擇還很多，加上鄉下薪資偏低，其實待在鄉下不見得比較好生存，也難怪年輕人一離開鄉下，80%以上不想回去，連我這個中年大叔都想溜」、「奉勸年輕人還是要到北部上班，根本沒有南部物價這回事」。

根據《中時新聞網》報導，便當店老闆受訪指出，現在三層肉一斤就要180元，因此認為自己賺的錢「是合理的啦」。

屏東有民眾到便當店買一份叉燒肉，薄薄4片竟然要價60元，氣喊「貴得要死」，引發討論。圖／擷自臉書社團「東港好厝邊」
屏東有民眾到便當店買一份叉燒肉，薄薄4片竟然要價60元，氣喊「貴得要死」，引發討論。圖／擷自臉書社團「東港好厝邊

便當 屏東

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