新崛江周末夜冷清照 釣出網友懷念「20年前人擠人」
高雄新崛江商圈曾聚集無數潮牌及餐廳，吸引絡繹不絕年輕人來朝聖逛街。近年受疫情影響及電商崛起等因素影響人潮大減，在奧斯卡影城歇業後，商圈頹勢有增無減，昨晚網路上一張街頭冷清圖，釣出無數網友緬懷「20年前人擠人」熱鬧景觀、抱怨店租居高不下，但也有不少人緩頰說，商圈轉移現象很正常，近年人潮已往漢神巨蛋等北高雄商圈移動。
新崛江、玉竹等商圈曾是年輕人最愛，店家回憶，早年全盛時攤商加店家逾250家，但在2020年疫情發生後，店家生意直線下滑，被視為地標的奧斯卡影城也在2022年初熄燈走入歷史。
臉書社群「路上觀察學院」昨晚PO出照片，註解寫著「一張晚上9點44分的新崛江照片」。從照片中觀察，昨晚逛街人潮寥寥可數，店家騎樓張貼許多章租售廣告看板。照片一出留言熱烈，除懷念過往繁榮景象，也有人說商品同質性太高，沒有競爭力，房租太貴、商圈轉移至北高雄等因素。
網友說，「20年前人擠人，買衣服、拍貼的好所在，假日都跟同學去那逛街，想當初逛街超多人擠到不行，最懷念就是拍貼機，現在的拍貼完全比不上」。「以前店都是滿租的警察會趕攤車....那種景象已經沒了」。
也有不少人認為商圈轉移是正常現象，如漢神巨蛋、新左營等地人潮變多。網友說，「現在北高雄比較熱鬧了、這裡跟三多都沒落了」、「台北的忠孝東路四段，也是一堆掛租的商店」、「台中逢甲跟一中街也是啊，以前是被擠著走，現在挺寬敞的」。
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