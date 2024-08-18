高雄市議員助理幫夾掉水溝鑰匙 甚至當離婚見證人

警察為民服務案件包羅萬象，民代服務處也不遑多讓。高市議員邱于軒在林園區與大寮區各設一個服務處，其中大寮服務處位在戶政事務所及警局分駐所對面，昨天劉姓及余姓助理還幫忙夾起掉水溝鑰匙，助理還曾多次受請託擔任結婚或離婚見證人。邱于軒在臉書分享後，網友留言讚賞助理舉動「包山包海包貼心！」。

邱于軒指出，她的大寮服務處設在大寮戶政對面，好處是「便民」，所以服務案件琳瑯滿目，一般來說助理除了會勘、接陳情案，擔任鄉親結婚或離婚時的見證人也是日常。

「服務處生意不錯也很苦惱！」邱于軒說，大寮服務處三位男助理常被民眾要求當離婚見證人，但他們的年紀都是30幾歲近40歲，單身多年沒結婚，家長有點小抱怨，擔心孩子太常當離婚證人，恐怕觸霉頭、耽誤自身姻緣；希望大寮鄉親多幫助理群介紹女朋友，讓他們早日脫單。

昨天有民眾著急衝來服務處說，鑰匙調到水溝裡亟需協助。邱于軒說，服務處助理們拿出鐵絲做成鉤子，趴在水溝旁幾秒鐘就勾起鑰匙，堪稱「眾望所歸」，「助理們能屈能伸、能文能武真是不簡單！」