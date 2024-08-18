竹田老人文康中心啟動生命故事書 長者回顧人生再展新顏
每個人的生命歷程如同一本小說，藉著不同經歷、不同視角，撰寫出精彩且耐人尋味的故事，屏東縣政府社會處竹田老人文康中心今年3月起，邀請獨居老人、或使用長照服務長輩，藉由陪伴回顧其生命歷程，利用整理老照片、敘事紀錄、繪畫、手作等不同媒材製作獨一無二的生命故事書，讓長輩回顧生命歷程，正向看待人生。
88歲鄭奶奶曾是國小教師，三年前丈夫突然過世，夫妻倆相伴一甲子，丈夫離世、子女又不在身旁，鄭奶奶陷入悲痛與失落。在製作生命故事書過程中，鄭奶奶分享60年婚姻點滴，與面對丈夫離開後，她從否認、憤怒、沮喪、接受現實的心路歷程，鄭奶奶說，藉著製作過程，她不僅整理了自己的一生，更是一段自我療癒旅程，她飼養寵物雞、天天出門參與社區活動，告別憂傷。
83歲賴爺爺使用長照服務，每周四騎乘電動代步車到竹田中心參加活動，沒想到他突然因病住院近一個月，中心夥伴透過視訊讓他得以在病中持續參與課程，課堂上同學的關心與祝福，賴爺爺又驚又喜，不禁流下眼淚。賴爺爺說，生命故事課程中回顧生命歷程，更建立了社區人的情感連結。
屏縣府社會處長劉美淑說，隨著高齡化社會來臨，除致力健康促進達到延緩老化的目標，重視長輩心理健康層面的照顧，藉由生命故事課程，幫助長輩統整及記錄生命歷程、找到自我價值。
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