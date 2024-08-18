體驗豐年祭抓豬 東港鎮長：我還是習慣抓魚

台東關山鎮阿美族5個部落聯合豐年祭昨天登場，上千族人共聚，縣長饒慶鈴也下場。豐年祭除傳統歌舞表演，還有滾輪胎、撒網、負重接力、鋸木等競技賽，受邀體驗抓豬的屏東縣東港鎮長黃禎祥說，看到傳承原民文化的用心。

2年辦一次的關山鎮阿美族聯合豐年祭，今年由電光部落輪值，上千名族人穿著傳統服飾聚在親水公園原住民文化廣場，總頭目張萬生帶8名青年衛士進場與德高、新福及隆興3個部落頭目一起祈福，接著鳴放竹砲，千人大會舞，為豐年祭揭開序幕，最精采的莫過於傳統狩獵文化的抓豬比賽。

今年抓豬比賽特別安排嘉賓下場，台東縣長饒慶鈴都摻一腳，但豬隻跑得快，每個來賓得費九牛二虎之力，觀賽民眾高喊加油。部落青年飛燕說，他們抓過200斤以上的豬，下鍋煮湯或烤肉都可以，大家玩得開心。

關山鎮長彭成豐說，藉豐年祭，讓北漂青年也能瞭解各部落傳統文化，代代延續。體驗抓豬的東港鎮長黃禎祥打趣說「他們靠海，還是習慣抓魚，不過透過豐年祭，感受到族人滿滿熱情。