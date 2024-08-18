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哈瑪星抓違停惹怨 交通局：卸貨選黃線

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市警局12日起針對人行道違規停車執行專案取締，鼓山警分局警員昨在鼓山魚市場星巴克店前，對一輛違規停放在綠色標線人行道的小貨車開罰。記者王勇超／攝影
高雄市警局12日起針對人行道違規停車執行專案取締，鼓山警分局警員昨在鼓山魚市場星巴克店前，對一輛違規停放在綠色標線人行道的小貨車開罰。記者王勇超／攝影

高雄哈瑪星生態交通示範區民宅、店面緊鄰綠色人行道，居民抱怨，不論裝修施工或卸貨臨停都可能被開單，相當不便利，連要在「最美魚市場」開店的星巴克，近期有工班把貨車停在店前濱海一路綠色標線人行道上就遭取締。高市交通局說，濱海一路有預留停車帶，黃線區都可裝卸貨或臨停，居民有需要可申請臨時路權。

星巴克承租鼓山魚市場隧道入口處左側建物準備開店，外牆掛出店招後，網友爭相走告，「好消息，終於要開了」。星巴克原訂7月底完工，但工期延宕，店家透露，因店面緊鄰人行道，裝潢期間貨車卸貨或臨停常遭取締，前天一輛小貨車停在星巴克店門口就吃了紅單。

附近居民說，鼓山輪渡站前的濱海一路商家雲集，許多遊客會來吃大碗冰、雞蛋酥等小吃，當地畫設綠色人行道，雖提供友善步行環境，但緊鄰人行道的商家或住戶遇到整修房屋或裝卸貨常被檢舉開單，相當不便。

據警方統計，鼓山濱海一路人行道違停案件，今年已取締13件，其中2件是8月12日專案執行期間告發。市議員簡煥宗說，哈馬星是生態交通示範區，濱海一路2016年畫設綠色人行道，建議民眾或店家有施工需求時可以申請路權，以減少爭議。

高市交通局表示，濱海一路畫設的停車格及紅黃線都與店家、住戶溝通過，部分路段畫紅線，主要為保護店家進出便利及交通安全，民眾若須短期占用道路施工，可向道工處申請道路臨時使用，交通局可依需求調整。

人行道 星巴克 綠色

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