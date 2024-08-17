影／高雄海洋派對今開幕 水上鋼鐵人飛板秀炫翻眾人

2024高雄海洋派對今天正式開幕，由法國水上飛板秀Flyboard Show團隊帶來國際級的表演，被稱為水上鋼鐵人，結合聲光、水幕投影、雷射特效的演出，許多遊客駐足觀賞，大喊：「好帥」。海洋局說，現場有氣墊樂園等水上活動，飛板秀在今明兩日晚間7點登場，歡迎民眾來看秀。

高雄市長陳其邁、海委會、交通部航港局代表等人，今晚在活動現場共同啟動閃亮光球，宣布高雄海洋派對系列活動盛大展開。陳其邁說，今年的海洋派對從17日到25日，總共有9天，希望大家一起來，今年有非常多不一樣的特色，包括水上鋼鐵人，這些國際好手是第一次來台灣，就選擇到高雄表演。

陳其邁表示，今年的海洋派對有全新的移動城堡，總共有4座新的設施，也有遊艇展，及許多水上活動，包括搭乘遊艇遊港、SUP、獨木舟、自力造筏等活動。配合大港閱冰，有吃又有拿，還有親子遊戲設施，適合全家一起玩，在大港橋旁也很適合拍照，留下完美的暑假回憶。

海洋局說，法國水上飛板秀匯集了來自世界各國的職業飛板秀好手，水幕投影素材也以高雄海洋派對為主題，融合了豐富的海洋元素，巧妙地運用高雄港灣獨特的地理環境及美麗夜景，精心打造出專屬高雄的海、空盛會。

海洋局表示，今年海洋派對活動加入陸域的親水活動及夜間的國際級演出，是高雄市政府致力於落實行政院所提出的「向海致敬」政策，積極推廣水域休閒活動，並延續「還河於民」等政策，將愛河水域活動延伸到港灣，持續發展海洋產業，培植許多海洋休閒運動及產業人才；海洋局同時致力推動各類水上浮具活動，期望藉此豐富市民的休閒生活，讓高雄港灣城市的特色展露無遺。