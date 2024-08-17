高雄大港閱冰登場 陳其邁化身總司令帶民眾逐攤閱冰
2024大港閱冰今下午在高雄市鼓山哈瑪星「新濱•駅前」廣場封街舉行，市長陳其邁化身「閱冰總司令」與日籍YouTuber Mana做了一款動物造型冰品，還點名在場的3名立委黃捷、邱議瑩、林岱樺當小幫手，陳其邁說，大港閱冰是他想出來的，現場除了特色冰品，也有異國創意冰品，歡迎大家到吃冰的首都，夏天往高雄跑就對了，晚間有水上鋼鐵人的表演，歡迎大小朋友前往玩水。
今年大港閱冰除高雄在地冰品、網路人氣冰店，也有多種異國風情冰品，其中來自新加坡手切冰淇淋吸引民眾大排長龍，台南陳小姐說，手切冰淇淋是新加坡傳統冰品，搭配餅乾享用，口感豐富；也有行動不便的阿嬤坐輪椅來吃大碗剉冰。
陳其邁下午5點抵達帶著現場民眾陸續品嘗了炸冰淇淋、蔦丘日式刨冰、烤棉花糖冰淇淋、第一家芋冰城，笑說吃得很撐。移居高雄的日本YouTuber「我是Mana」除了推廣高雄冰品，唸出高雄一心到十全10條道路，並以台語自介是住在高雄在地人，逗笑全場。
觀光局長高閔琳表示，這次活動推廣在地特色冰品，也邀請超人氣美食餐車進駐，遊客品嘗各式各樣冰品，更能親身參與投票與評選過程，還有奇幻魔術秀、小丑哥哥折氣球等親子互動遊戲，增添樂趣與互動性，讓闔家大小留下難忘的美好夏日回憶。
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