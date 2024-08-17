蕭美琴、陳其邁出席同濟會年會 大讚台灣是世界良善的力量

志工社團國際同濟會台灣總會今日在高雄展覽館舉辦第50屆全國年會，副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁等人到場致意，蕭美琴表示，台灣同濟會所代表的良善力量，為全球提供援助救濟，因此在台灣也需要幫助時，全球良善力量也會與台灣站在一起，她身為花蓮天祥同濟會的終身顧問，也替國家向同濟會致謝。

同濟會台灣總會長林宗勳表示，國際同濟會台灣總會今天舉辦50周年全國年會，今年同濟會在各項社服支出已超過1億5千萬元，0403地震時也向外界募得800萬元用作賑災，並陸續捐出16輛救護車，在全台3千所國小設立獎助學金，為導護志工提供1萬3千件反光背心，強調公益是同濟會最大宗旨，將繼續肩負社會公益責任，堅持行善下去。

陳其邁則說，要代表高雄感謝同濟會，許多救災公益活動上都能看到同濟會身影，「台灣有同濟會真好 」。蕭美琴表示，她在進場時看到許多公益攤位，看到每位會兄會姐的積極認真，也感受到高雄的活力與同濟會精神「回饋社會」，希望每位會員事業有成之餘，能到台灣各地走動、關懷地方。

蕭美琴提到，過去他在花蓮服務期間遇到不少地震、土石流，每次地方有需要時都能看到同濟會親自關心幫忙，每份捐款物資都是溫暖的心，她也在那時期加入花蓮天祥同濟會，成為終身顧問，「所以我也是會姐，感到無比榮幸」，後來擔任駐美代表時經歷新冠疫情，美國之所以如此力挺台灣、提供疫苗，就是因為台灣人值得被關心。